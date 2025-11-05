Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

João Moura Caetano celebrou esta quarta-feira, 5 de novembro, a conquista do primeiro lugar no ranking dos toureiros pelo terceiro ano consecutivo e, para assinalar o feito, entrou em direto no programa «V+ Fama», do V+, para uma conversa com Adriano Silva Martins.

Além da carreira, o apresentador não deixou passar os rumores que têm circulado sobre a vida pessoal do cavaleiro, nomeadamente sobre uma alegada crise com Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verão, e o suposto adiamento do casamento. Sem rodeios, João Moura Caetano reagiu às notícias e mostrou-se tranquilo com o que se comenta fora da relação. «Dou o valor que merecem, não sei de onde é que saem nem quero saber, não é uma coisa que me atormenta ou que eu tenha interesse», afirmou, descartando polémicas.

Confrontado diretamente, o cavaleiro fez questão de esclarecer o tema que tem alimentado especulações: «A verdade é que não foi adiado casamento nenhum, porque não teve marcado».

João Moura Caetano explicou ainda que, após o pedido de casamento, o casal chegou a ponderar uma cerimónia rápida, mas percebeu que os preparativos são mais exigentes do que imaginavam.

Sem pressas e com a relação sólida, o cavaleiro deixou claro que o casamento continua nos planos, mas sem datas impostas e livre de pressões externas.

Veja a entrevista aqui: