Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

A espera continua, mas há novidades que já estão a conquistar o público. João Moura Caetano e Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verão, preparam-se para viver uma das fases mais felizes das suas vidas e já conhecem o sexo do bebé que têm a caminho.

A revelação foi comentada no programa V+ Fama, transmitido no canal V+. Segundo foi avançado, o casal vai ser pai de uma menina. A novidade já tinha sido adiantada anteriormente no programa Noite das Estrelas, depois de algumas pistas terem sido deixadas em Dois às 10.

Durante a emissão, Adriano Silva Martins revelou ainda o nome escolhido: Maria Guiomar. Um nome carregado de significado familiar. Guiomar é o nome da mãe e da avó de João Moura Caetano, enquanto Maria é o primeiro nome da mãe de Luíza Abreu, numa clara homenagem às raízes de ambos.

Recorde-se que o nascimento da bebé está previsto para o mês de junho. Até lá, os fãs continuam atentos a cada partilha do casal, que tem vivido esta fase com discrição, mas também com evidente felicidade.

