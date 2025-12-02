Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano

Ao Minuto

22:53
22:53
Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!» - Big Brother
00:43
00:43

Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»

22:53
22:53
Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta - Big Brother
01:58
01:58

Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta

22:47
22:47
Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!» - Big Brother
02:02
02:02

Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!»

22:44
22:44
Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...» - Big Brother
01:27
01:27

Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...»

22:44
22:44
Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!» - Big Brother
05:43
05:43

Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!»

22:44
22:44
Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas - Big Brother
05:43
05:43

Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas

22:39
22:39
Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'» - Big Brother
00:38
00:38

Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»

22:36
22:36
Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!» - Big Brother
04:06
04:06

Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!»

22:32
22:32
Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!» - Big Brother
03:45
03:45

Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!»

22:24
22:24
Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?» - Big Brother
03:45
03:45

Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?»

22:24
22:24
Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto» - Big Brother
03:45
03:45

Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto»

22:17
22:17
Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer» - Big Brother
02:46
02:46

Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»

22:14
22:14
Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente» - Big Brother
01:09
01:09

Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente»

22:14
22:14
«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial - Big Brother
01:09
01:09

«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial

22:09
22:09
Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário - Big Brother
02:38
02:38

Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário

22:08
22:08
Marisa furiosa com Pedro por causa de Liliana: «Queria que ela dissesse que está apaixonada por ele» - Big Brother
02:38
02:38

Marisa furiosa com Pedro por causa de Liliana: «Queria que ela dissesse que está apaixonada por ele»

22:05
22:05
Marisa e Pedro em crise: «Ele deve querer que eu diga a todos que ele é pai dos meus filhos!» - Big Brother
02:25
02:25

Marisa e Pedro em crise: «Ele deve querer que eu diga a todos que ele é pai dos meus filhos!»

22:05
22:05
Marisa com ciúmes? Cristina Ferreira faz a pergunta mais esperada: «É por ser com a Liliana?» - Big Brother
02:25
02:25

Marisa com ciúmes? Cristina Ferreira faz a pergunta mais esperada: «É por ser com a Liliana?»

21:59
21:59
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira - Big Brother
01:07
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

21:27
21:27
«Estou mesmo desiludida, é um autêntico falso!»: Marisa desiludida com concorrente - Big Brother
05:32
05:32

«Estou mesmo desiludida, é um autêntico falso!»: Marisa desiludida com concorrente

21:22
21:22
Nas costas de Marisa, Pedro faz massagem a Ana - Big Brother
03:46
03:46

Nas costas de Marisa, Pedro faz massagem a Ana

21:20
21:20
Bruna e Inês no 'corte e costura' sobre Pedro: «É uma pena, acho que ele se ia dar super bem...» - Big Brother
02:59
02:59

Bruna e Inês no 'corte e costura' sobre Pedro: «É uma pena, acho que ele se ia dar super bem...»

21:18
21:18
Marisa na mira de Inês e Bruna: «Ela quer disparar, mas não dá, sai-lhe a meio gás...» - Big Brother
02:57
02:57

Marisa na mira de Inês e Bruna: «Ela quer disparar, mas não dá, sai-lhe a meio gás...»

21:14
21:14
Ciúmes? Marisa volta a criticar Pedro: «Estavas ali no meio delas...» - Big Brother
02:02
02:02

Ciúmes? Marisa volta a criticar Pedro: «Estavas ali no meio delas...»

21:13
21:13
Pedro aconselha Marisa: «Não tens de ser tão derrotista. Já vi pessoas como tu...» - Big Brother
05:20
05:20

Pedro aconselha Marisa: «Não tens de ser tão derrotista. Já vi pessoas como tu...»

Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano

  • Secret Story
  • Ontem às 15:38
Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano - Big Brother

Luiza Abreu falou abertamente sobre a relação com João Moura Caetano. A irmã de Luciana Abreu pôs um ponto final nos rumores que se têm feito ouvir.

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu vão mesmo casar-se! Muito se tem especulado sobre a relação dos dois, e surgiram até  rumores de que estariam separados, mas a irmã de Luciana Abreu veio agora a público pôr tudo em pratos limpos.

«O casamento está a ser organizado, com muita calma, e terei todo o gosto de partilhar consigo assim que tivermos tudo certinho», contou Luíza Abreu, em declarações ao V+ Fama, confirmando que o casamento vai mesmo acontecer em 2026.

O tema foi depois discutido pelo painel de comentadores e Adriano Silva Martins afastou a hipótese de o casal trocar alianças ainda este ano. «Não se pode fazer uma coisa destas a correr de um dia para o outro. Se ela foi pedida em casamento em agosto, seria muito complicado ser já», disse.

«Um casamento é para a vida, não tem pressa. Acredito que queiram fazer as coisas com calma e organizar este casamento com o seu devido tempo, com pompa e circunstância», acrescentou Pimpinha Jardim.
 

