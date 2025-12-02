Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu vão mesmo casar-se! Muito se tem especulado sobre a relação dos dois, e surgiram até rumores de que estariam separados, mas a irmã de Luciana Abreu veio agora a público pôr tudo em pratos limpos.

«O casamento está a ser organizado, com muita calma, e terei todo o gosto de partilhar consigo assim que tivermos tudo certinho», contou Luíza Abreu, em declarações ao V+ Fama, confirmando que o casamento vai mesmo acontecer em 2026.

O tema foi depois discutido pelo painel de comentadores e Adriano Silva Martins afastou a hipótese de o casal trocar alianças ainda este ano. «Não se pode fazer uma coisa destas a correr de um dia para o outro. Se ela foi pedida em casamento em agosto, seria muito complicado ser já», disse.

«Um casamento é para a vida, não tem pressa. Acredito que queiram fazer as coisas com calma e organizar este casamento com o seu devido tempo, com pompa e circunstância», acrescentou Pimpinha Jardim.

