Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

Luíza Abreu conquistou o público com a sua participação no Big Brother Verão e são muitos aqueles que acompanham ao detalhe a sua história de amor com João Moura Caetano. Esta quinta-feira, 2 de outubro, a bailarina esteve no Bom Dia Alegria, do V+, a falar sobre o companheiro e sobre o pedido de casamento.

Na mesma conversa, Luíza Abreu reagiu às críticas que tem recebido por estar noiva do ex-namorado da irmã, Luciana Abreu. Sem tabus, a ex-concorrente do Big Brother Verão falou sobre o assunto, e não deixou nada por dizer.

«A mim não me faz confusão nenhuma. Eu já disse isto, eu nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado. Eu já nem contacto tenho com a minha irmã há 10 anos. Não vejo o problema que as pessoas querem ver», disse.

Zé Lopes e Merche Romero, apresentadores do formato, quiseram perceber o que é que fez com que Luíza se apaixonasse pelo toureiro. «A simplicidade dele, o carinho, ele é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, tem sempre uma palavra bonita e isso encanta-me nele», começou por dizer. «Ele gosta de mim e também me conquista», acrescentou.

A bailarina aproveitou a deixa para confidenciar como foi pedida em casamento. «Quando vi a caixa, pensei que era ele na brincadeira, que me ia dar uma pulseira porque já me tinha dado uma. Quando vi o anel, nem queria acreditar. Enquanto mulher, sempre sonhei ser pedida em casamento, o meu coração parou ali um momento», contou, entre risos.

Já sobre o casamento, Luíza Abreu preferiu guardar segredo. «Saberão no momento certo», findou.