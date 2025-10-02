Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Ao Minuto

21:47
Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas - Big Brother
02:15

Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas

21:24
O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa - Big Brother
01:49

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

21:11
Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda - Big Brother
02:17

Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda

19:46
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque - Big Brother
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

19:43
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana - Big Brother
02:40

Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

19:41
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia - Big Brother
02:04

Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

19:36
Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço - Big Brother
03:12

Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

19:32
Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas - Big Brother
05:18

Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

19:23
Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se - Big Brother
04:38

Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

19:16
Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival - Big Brother
01:21

Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

18:55
Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa - Big Brother
04:13

Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

18:55
Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega - Big Brother
03:50

Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

18:27
Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas - Big Brother
05:12

Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

18:21
Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana - Big Brother
02:43

Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

17:34
Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos - Big Brother
05:43

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

17:31
Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria - Big Brother
03:21

Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria

17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto» - Big Brother

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

17:23
Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar» - Big Brother
01:53

Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»

16:59
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel - Big Brother
03:23

Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel

16:46
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala» - Big Brother
04:31

Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

16:31
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5 - Big Brother

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

16:26
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera - Big Brother
02:05

De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera

16:08
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina - Big Brother
08:32

Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina

16:04
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora» - Big Brother
03:49

Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»

15:44
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...» - Big Brother
09:17

Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

  • Secret Story
  • Hoje às 15:38
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu - Big Brother

Luíza Abreu tem sido criticada por estar noiva do ex-namorado da irmã, Luciana Abreu. A bailarina reagiu sem filtros e falou sobre a relação com João Moura Caetano.

Luíza Abreu conquistou o público com a sua participação no Big Brother Verão e são muitos aqueles que acompanham ao detalhe a sua história de amor com João Moura Caetano. Esta quinta-feira, 2 de outubro, a bailarina esteve no Bom Dia Alegria, do V+, a falar sobre o companheiro e sobre o pedido de casamento.

Na mesma conversa, Luíza Abreu reagiu às críticas que tem recebido por estar noiva do ex-namorado da irmã, Luciana Abreu. Sem tabus, a ex-concorrente do Big Brother Verão falou sobre o assunto, e não deixou nada por dizer.

«A mim não me faz confusão nenhuma. Eu já disse isto, eu nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado. Eu já nem contacto tenho com a minha irmã há 10 anos. Não vejo o problema que as pessoas querem ver», disse. 

Zé Lopes e Merche Romero, apresentadores do formato, quiseram perceber o que é que fez com que Luíza se apaixonasse pelo toureiro. «A simplicidade dele, o carinho, ele é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, tem sempre uma palavra bonita e isso encanta-me nele», começou por dizer. «Ele gosta de mim e também me conquista», acrescentou.

A bailarina aproveitou a deixa para confidenciar como foi pedida em casamento. «Quando vi a caixa, pensei que era ele na brincadeira, que me ia dar uma pulseira porque já me tinha dado uma. Quando vi o anel, nem queria acreditar. Enquanto mulher, sempre sonhei ser pedida em casamento, o meu coração parou ali um momento», contou, entre risos.

Já sobre o casamento, Luíza Abreu preferiu guardar segredo. «Saberão no momento certo», findou.

Temas: Luíza Abreu Luciana Abreu João Moura Caetano

