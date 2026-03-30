De luto. Vencedor do Big Brother chora morte de pessoa especial: «Onde quer que estejas...»

Cinco anos de vitórias: Das lágrimas ao choque, recorde todos os vencedores da era mais recente do Big Brother

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Luís Gonçalves está de luto. O vencedor do Big Brother 2025 recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem a um amigo e camarada dos fuzileiros, que morreu.

«Descansa em paz, camarada. Serviste com honra e coragem. Será sempre lembrado», começou por escrever, na legenda de um story em que partilhou uma fotografia do amigo.

«Soube agora que partiste. Onde quer que estejas, [envio-te um] forte abraço. Fuzileiro uma vez, fuzileiro para sempre», acrescentou.

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