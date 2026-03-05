De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De boca aberta! As estrelas dos reality shows da TVI não tiveram medo de mostrar demais

Diana Lopes está de luto. Morreu a avó da ex-concorrente do Big Brother 2022 e, nesta quarta-feira, 4 de março, a também comentadora do Secret Story 10 prestou-lhe uma sentida homenagem.

Nos stories do Instagram, Diana Lopes publicou uma fotografia em que surge de mãos dadas com a avó. «Avó. Hoje, o céu ganha uma estrela que eu sei e sinto que vai continuar a iluminar o meu caminho todos os dias. O teu colo será sempre e para sempre a minha melhor lembrança. A tua força será, para sempre, a minha inspiração», começou por escrever.

A comentadora de vários reality shows da TVI recordou também uma frase que ouviu da avó. «Nunca desistas dos teus sonhos, Diana Filipa». E rematou: «Hoje foi por e para ti.»

Pode ver aqui a partilha em questão: