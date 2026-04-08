De luto. Ex-concorrente chora morte de pessoa especial: «Vou sentir falta do teu riso alto...»

Surpreendente! As maiores transformações de sempre da história dos realities: Será que as vai reconhecer?

Ainda se lembra de Cristiana Dionísio? Ex-concorrente já é mãe. Veja como está

Choque total! Lembra-se de Cristiana Dionísio do SS5? Se a vir agora é capaz de não a reconhecer…

Cristiana Dionísio está de luto. Nesta terça-feira, 7 de abril, a ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem a alguém que lhe era muito especial, e que morreu.

«Vou sentir falta das nossas paródias, das tuas maluquices, das vezes sem conta que me fazias rir, do teu riso alto, das tuas paranóias, do teu jeito doidinho de ser, de apanharmos aqueles banhos de sol na nossa praiazinha escondida, dos lanches no jardim com as velhotas...», começou por escrever Cristiana Dionísio, na legenda de uma partilha que fez nos stories do Instagram.

«Descansa em paz, Lili», acrescentou.

Pode ver a homenagem em questão aqui: