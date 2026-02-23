Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

A 10.ª edição da Casa dos Segredos ganhou uma nova protagonista. Luzia é a mais recente concorrente a entrar na casa e, apesar de ainda agora ter chegado, já conquistou destaque graças a um talento muito particular.

A concorrente esconde um dom inesperado: consegue imitar na perfeição a célebre palavra dita por King Africa no início da música «Bomba». A recriação surpreendeu Cristina Ferreira e o público, tornando-se rapidamente um dos momentos mais comentados.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais do programa e o impacto foi imediato. Em menos de 24 horas, o momento ultrapassou a marca de um milhão de visualizações, confirmando que Luzia já está a dar que falar cá fora.