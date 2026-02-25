Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Durante uma conversa com os colegas, Luzia acabou por proferir um comentário infeliz, o qual faz alusão aos tempos de escravidão dos negros. A concorrente defendeu-se automaticamente, alegando que a expressão que usou é usada tipicamente no norte do país.

A Voz começou por chamar à atenção pela forma como os concorrentes se expressam, pedindo assim «maior consciência, respeito e responsabilidade na forma como falam e olham para o outro». Luzia defendeu-se dizendo que se trata do "calão do norte" e afastando a possibilidade de maldade nas suas palavras: «Foram palavras que não foram corretamente faladas e utilizadas», explicou.

Alguns colegas defenderam a concorrente de Ovar, de forma a que ninguém a critique por nada se ter tratado num tom pejorativo. Sara, que até então se tem mostrado uma acérrima antagonista de Luzia defendeu a colega: «Mesmo achando que a Luzia diz muita coisa sem noção (...) acho que neste caso não foi de todo para diminuir.», disse.

Luzia voltou a reforçar que nada passou de uma expressão antiga e que nada do que disse foi com a intenção de ofender alguém. A Voz reforçou que os concorrentes devem pensar bem no efeito e no impacto que as palavras podem ter. Jéssica emocionou-se durante o momento mas permaneceu em silêncio.