Quem é a Luzia concorrente do Secret Story? Tem um talento inacreditável com a música «bombaaaa»

Luzia é uma das 19 concorrentes que este domingo entraram no Secret Story 10. A jovem, de 33 anos, vem de Ovar e foi a primeira candidata a ser apresentada por Cristina Ferreira. Antes de entrar na casa esteve nas mãos do Público.

Luzia vem de Ovar e tem uma «energia mercenária», uma «personalidade inesquecível». E ainda diz: «sinto uma ave rara presa numa caverna de morcegos». Além disso, tem um talento insólito e sabe imitar na perfeição a música «Bombaaaa» do cantor King África.

Esconde este segredo: 32,411 pessoas permitiram a minha entrada na casa

Contabilista, Luzia é comunicativa, intensa e sem filtros. Garante que não há ninguém que a bata em energia, determinação e conteúdo. Confessa que vem para a casa resgatar alguma da loucura que foi perdendo pela vida fora. Diz que é racional, íntegra e que raramente chora. Quer fugir à rotina e garante que “a Luzia a ser Luzia” vai marcar os portugueses para sempre. Não procura o amor, mas se aparecer um Jason Momoa… não responde por si.

Veja o vídeo: