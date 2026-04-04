Diogo, Eva e Luzia descobrem algo que os une fora da casa. Essa descoberta deixou Ariana incomodada

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Esta manhã, uma coincidência marcou o pequeno-almoço de Diogo e Luzia. A concorrente estava a falar da irmã e ao referir o nome dela, Diogo não conseguiu esconder que a conhecia, e acrescentou também que Eva sabe quem ela é.

«Como é que se chama a tua irmã?», começou por questionar o concorrente de Santa Maria da Feira. Luzia respondeu e Diogo admitiu conhecê-la e que a ex-namorada também. Luzia não escondeu a curiosidade e admitiu que ia chamar Eva. Imediatamente, Ariana pediu-lhe que não o fizesse. Ariana questionou Diogo: «Como é que a conheces?». Diogo respondeu que conhece muita gente de Ovar.

Em conversa com Ana, Ariana não escondeu os ciúmes por Diogo ter dito que a irmã de Luzia «É jeitosa». Ana defendeu o Diogo ao dizer o seguinte: «Ele pode olhar». Ariana não gostou da resposta da colega e admitir: «Olhar sim, outras coisas é que não (...) olhar eu também olho».