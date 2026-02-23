Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

A estreia do Secret Story ficou marcada por revelações inesperadas, ligações escondidas e várias missões que começaram a agitar a casa logo na primeira noite. Entre casais reais, relações do passado e estratégias improvisadas, o jogo arrancou com drama, suspense e muitos segredos por descobrir.

Um dos momentos mais comentados da gala foi a entrada de Luzia, que esteve dependente do público até ao último instante. A concorrente só garantiria lugar na casa caso atingisse as 30 mil interações na aplicação oficial do programa — e conseguiu. Com o objetivo cumprido, Luzia acabou por entrar, protagonizando um dos primeiros momentos de celebração da noite e mostrando desde logo o peso da participação dos espectadores nesta edição.

Ligações secretas

Mas foram sobretudo as relações pessoais entre concorrentes que dominaram a estreia. Eva e Diogo entraram na casa com um segredo em comum: namoram há cinco anos. Cada um guarda uma parte da verdade — “A minha namorada está na casa” e “Namoro há cinco anos com um dos concorrentes da casa” —, criando desde o início um jogo de cumplicidade e tensão, já que terão de esconder a relação dos restantes participantes.

Também João e Catarina levaram para dentro da casa uma história mal resolvida. Os dois tiveram um caso no passado e o segredo dela reflete isso mesmo: “um concorrente da casa partiu-me o coração”. Já o segredo de João nada tem a ver com ela: "sou o agente secreto do público". A convivência promete momentos intensos, já que ambos terão de lidar com emoções antigas enquanto jogam estrategicamente.

Outro casal verdadeiro entrou disposto a tudo para proteger o segredo. Liliana e Ricky são casados e têm uma filha em comum, mas apenas ela entrou inicialmente na casa. Ricky ficou à porta durante parte da gala, aumentando o suspense, até acabar por entrar mais tarde com a missão de fingir que não conhecia a própria mulher — desafio que obrigou ambos a manter distância e controlar reações perante os colegas. Ela esconde o segredo "o pai da minha filha está na casa" e ele "a minha mulher está na casa".

Missões obrigatórias e espontâneas

As missões também começaram cedo. Ariana recebeu a tarefa de fingir que já conhecia Diogo por tê-lo visto jogar futebol, situação que criou um momento desconfortável quando Eva não conseguiu esconder um sorriso amarelo perante a aproximação encenada entre os dois.

Diana Dora tem a missão secreta de mostrar aos colegas que sabe cantar. Já Caio tem a missão secreta de terminar as conversas sempre com beatbox

Como se não bastassem as missões oficiais, houve ainda espaço para estratégia espontânea. Ana e Ricardo João decidiram, por iniciativa própria, fingir que são namorados, numa jogada inesperada que poderá baralhar suspeitas dentro da casa e complicar ainda mais o jogo dos restantes concorrentes.

Entre relações escondidas, reencontros do passado e alianças improvisadas, a estreia deixou claro que esta edição do Secret Story promete uma casa cheia de emoções fortes, jogos psicológicos e segredos difíceis de manter por muito tempo.

Rivalidades aparentes

Sara e Norberto entraram juntos na casa mais vigiada do País, mas parece que "o santo não bateu", pelo menos à primeira vista. Os dois assumiram-se como pessoas frontais e foram desafiados por Cristina Ferreira a dizer o que pensavam um do outro.

Nesse momento os dois apontaram algumas características um no outro e o verniz pareceu estalar entre dois, com Norberto a dizer que Sara era muito autoritária e ambos assumiram que lá foram não teriam qualquer interesse um no outro.

Também Ariana mostrou não gostar de Sara, tanto que a nomeou diretamente. Sara disse que ela falava muito alto e Ariana contrapôs que era a forma dela ser, num clima de grande tensão.