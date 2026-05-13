Luzia não sonha, mas fora da casa aconteceu o impensável. E já há um pronunciamento da família e amigos

Através das redes sociais, foi anunciado que o grupo de apoio no WhatsApp ligado à conhecida «Team Bomba» foi abaixo, levando os responsáveis pela gestão das redes sociais de Luzia a pedir ajuda aos seguidores para reconstruir a comunidade.

Na publicação partilhada, pode ler-se: «Pessoal, deitaram abaixo o grupo de apoio no WhatsApp 😤». Apesar do contratempo, a mensagem deixa claro que o objetivo passa por regressar ainda mais fortes: «Precisamos de TODOS vocês para voltar ainda mais fortes 💣».

Os seguidores foram ainda convidados a entrar num novo grupo através da hiperligação disponibilizada na publicação, acompanhada da mensagem: «Entrem no novo grupo através da hiperligação abaixo 👇🏻».