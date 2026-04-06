Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

As imagens da casa de luxo de Flávio Furtado que estão a dar que falar

A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

Luzia foi recebida em estúdio com muita emoção e com um forte aplauso. Mas não foi isso que marcou a sua noite: foi sim um beijo na boca ao comentador Flávio Furtado.

Durante a entrevista para o digital da TVI, com a repórter digital Rita Vassalo, Luzia despediu-se com um «Beijinho».

Flávio surge por trás da concorrente e fez o gesto como se lhe fosse a dar um beijo. Luzia consentiu e entrou na brincadeira, dando assim um beijo na boca ao comentador . Flávio Furtado publicou na sua conta de Instagram o vídeo, com a descrição: «E no fim, ainda levei um beijo».

A sua entrada em estúdio ficou também marcada pela curiosidade em saber os segredos de alguns concorrentes, bem como, pela brincadeira com o ex-concorrente Hélder, com quem Luzia tinha uma ligação dentro da casa e todos vibravam com a ideia de um possível casal.