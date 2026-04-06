Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Luzia foi uma das concorrentes expulsas na gala deste domingo do Secret Story 10 (a par de Norberto) e esta segunda-feira esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a comentar todas as polémicas que envolvem o seu percurso na casa e não só.

A ex-concorrente surpreendeu os apresentadores ao revelar que Hélder - com quem Luzia se identificou - tinha uma namorada fora da casa, algo que eles não sabiam.

«Eu a dizer que ia fazer um strip ao Hélder ainda bem que eu não o fiz. Ele está com a namorada e bem servido, por isso já não há jantar para ninguém», começou por referir.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira não esconderam o espanto: «Ele tem namorada?», Luzia respondeu: «Tem sim senhora» e a diretora de entretenimento e ficção da TVI sublinhou: «Ele disse-nos? Não me lembro».

Questionada sobre se Hélder fazia o seu tipo a nível físico, Luzia respondeu: «Não a 100%, mais depressa era intelectualmente, porque ele tem uma capacidade acima da média de oratória, poder de comunicação, é inteligente e isso é que cativa».

«Porque o primeiro impacto que tive do Hélder quando o vi eu até fiquei com medo, fiquei assustada porque parecia mesmo um mauzão», acrescentou a ex-concorrente entre muitas gargalhadas.