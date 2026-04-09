Um verdadeiro fenómeno! O momento viral de Luzia já passa na rádio e este é o vídeo que comprova

Luzia tornou-se um verdadeiro fenómeno desde a estreia do Secret Story 10, quando, em estúdio, mostrou o talento peculiar que tem de imitar na perfeição o grito da canção La Bomba. Agora, o momento ganhou novas repercussões e até já passa na rádio.

A novidade foi dada pela própria, através de um story partilhado no Instagram. A ex-concorrente do reality show da TVI, que foi expulsa no passado domingo, filmou-se no carro a ouvir uma publicidade que tem como música de fundo o seu grito.