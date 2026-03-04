Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:51
Sara indignada depois de imagens polémicas: «Cada um sabe o que falou...» - Big Brother
02:18

Sara indignada depois de imagens polémicas: «Cada um sabe o que falou...»

22:46
Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País - Big Brother

Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País

22:42
Tensão na casa! Diogo indignado depois do Especial: «Estou com uma carrada de nervos...» - Big Brother
01:03

Tensão na casa! Diogo indignado depois do Especial: «Estou com uma carrada de nervos...»

22:38
Depois de Luzia ser salva, Ricardo João mostra-se incrédulo com os resultados: «Como assim!?» - Big Brother
01:06

Depois de Luzia ser salva, Ricardo João mostra-se incrédulo com os resultados: «Como assim!?»

22:35
Depois de um Especial tenso, Diogo perde as estribeiras: «Isso é ridículo!» - Big Brother
05:22

Depois de um Especial tenso, Diogo perde as estribeiras: «Isso é ridículo!»

22:26
Alguns não acreditavam, mas Luzia foi salva pelo público e estas foram as reações imperdíveis - Big Brother
05:09

Alguns não acreditavam, mas Luzia foi salva pelo público e estas foram as reações imperdíveis

22:24
O inesperado aconteceu: Um nomeado foi salvo! Saiba quem foi - Big Brother
05:09

O inesperado aconteceu: Um nomeado foi salvo! Saiba quem foi

22:18
Imperdível! Sara e Ariana assistem aos colegas a falarem de ambas nas costas - Big Brother
05:12

Imperdível! Sara e Ariana assistem aos colegas a falarem de ambas nas costas

22:15
Tensão em direto! Diana Dora e Diogo sofrem consequências depois de decisão do público - Big Brother
05:11

Tensão em direto! Diana Dora e Diogo sofrem consequências depois de decisão do público

22:10
Depois de decisão polémica, Diogo é confrontado em direto - Big Brother
05:26

Depois de decisão polémica, Diogo é confrontado em direto

22:06
Catarina lança farpa a Luzia: «Se calhar fazia melhor figura...» - Big Brother
04:01

Catarina lança farpa a Luzia: «Se calhar fazia melhor figura...»

21:58
Pedro desabafa sobre criticas de Sara: «Afetou-me...» - Big Brother
06:55

Pedro desabafa sobre criticas de Sara: «Afetou-me...»

21:46
Quem são as plantas da casa? Saiba quem recebeu mais votos do público - Big Brother
01:01

Quem são as plantas da casa? Saiba quem recebeu mais votos do público

21:37
Sara desconfia de um concorrente: «Chamou a Eva de...» - Big Brother
07:12

Sara desconfia de um concorrente: «Chamou a Eva de...»

19:56
Missão atribuída: Os portugueses já decidiram quem vai convencer um colega a pagar um jantar - Big Brother
01:06

Missão atribuída: Os portugueses já decidiram quem vai convencer um colega a pagar um jantar

19:52
A ferver! Catarina e Norberto têm momento quente debaixo dos lençóis - Big Brother
03:45

A ferver! Catarina e Norberto têm momento quente debaixo dos lençóis

19:48
Tenso: Diogo de costas voltadas com Ricardo João: «Nós não viemos para um ginásio» - Big Brother
03:29

Tenso: Diogo de costas voltadas com Ricardo João: «Nós não viemos para um ginásio»

19:39
Segredo de Catarina em risco? Hélder acredita que João tem a ex-namorada dentro da casa - Big Brother
03:42

Segredo de Catarina em risco? Hélder acredita que João tem a ex-namorada dentro da casa

19:34
Inédito! Liliana tem teoria sobre o segredo de Eva - Big Brother
03:06

Inédito! Liliana tem teoria sobre o segredo de Eva

19:27
Em modo "Mean Girls"? Jéssica e Sara protagonizam sessão de má-língua sobre Eva - Big Brother
04:10

Em modo "Mean Girls"? Jéssica e Sara protagonizam sessão de má-língua sobre Eva

19:22
João vai contra Sara e dispara: «No jogo dos segredos eu vou à frente» - Big Brother
03:59

João vai contra Sara e dispara: «No jogo dos segredos eu vou à frente»

19:18
Farpas voam: Eleição da «Planta do grupo» provoca confrontos e muito drama na casa - Big Brother
02:41

Farpas voam: Eleição da «Planta do grupo» provoca confrontos e muito drama na casa

18:57
Ataque de ciúmes? Eva "deixa tudo em pratos limpos" com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança» - Big Brother
03:36

Ataque de ciúmes? Eva "deixa tudo em pratos limpos" com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»

18:50
«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder - Big Brother
03:12

«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder

18:45
Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente - Big Brother
01:17

Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente

Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País

Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País - Big Brother

Saiba qual o concorrente que os portugueses decidiram manter na casa.

As votações encerraram e um dos concorrentes foi salvo e está agora mais longe de abandonar a casa mais vigiada do País. Esta segunda-feira, dia 4 de março, Lúzia ficou a salva com 25% dos votos.

Não se esqueça que 4 nomeados continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Para salvar o seu favorito pode votar através da App TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

Veja aqui o momento da salvação: 

 
