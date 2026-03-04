Um dos nomeados está salvo! Descubra quem garantiu o lugar na casa mais vigiada do País

As votações encerraram e um dos concorrentes foi salvo e está agora mais longe de abandonar a casa mais vigiada do País. Esta segunda-feira, dia 4 de março, Lúzia ficou a salva com 25% dos votos.

Não se esqueça que 4 nomeados continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Para salvar o seu favorito pode votar através da App TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

