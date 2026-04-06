Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Após a sua expulsão, Luzia chegou ao estúdio e questionou Cristina Ferreira a propósito do segredo de Norberto. E a reação foi imediata: «Não, não foi. Isso não é verdade», atirou, incrédula, sem conseguir esconder o espanto.

Perante a insistência, a concorrente quis confirmar: «Mas foi operado mesmo?». A resposta deixou-a ainda mais surpreendida: Norberto foi operado ao pénis no dia do apagão.

O detalhe mais insólito acabou por tornar a história ainda mais impressionante. Durante a intervenção, a luz foi abaixo, mas isso não travou o procedimento. «Faltou a luz, mas ele disse: ‘Ligue o telemóvel e siga em frente», foi revelado.

Perante a explicação, Luzia acabou por fazer a ligação com algumas pistas que tinham sido dadas ao longo do jogo. «Meu Deus… mas já percebo as pistas das lanternas e bloco operatório», reagiu.