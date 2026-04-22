«Sensação arrebatadora»: Luzia fala sobre o impacto pós Secret Story e não fecha portas a um novo reality

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Luzia Marques faz um balanço muito positivo da experiência e não exclui um regresso aos reality shows.

Cerca de duas semanas depois de ter regressado à rotina, na sequência da sua participação no Secret Story 10, Luzia Marques está a viver um período particularmente feliz, após uma passagem pelo programa, que deu que falar.

A ex-concorrente do reality show da TVI confessou que o que mais a marcou foi «lidar com as pessoas, a interação com elas e o feedback positivo». «Só coisas boas. Foi uma sensação arrebatadora, sem sombra de dúvida!», referiu Luzia Marques, em declarações exclusivas à SELFIE, à margem da mais recente gala do formato apresentado por Cristina Ferreira.

Garantindo que tem sentido um acolhimento "super caloroso" por parte do público, a contabilista admite que não fecha a porta a uma eventual participação noutro programa do mesmo género. «Quando a minha bateria social ficar cem por cento restabelecida... Quem sabe...», partilhou.

Veja o vídeo.

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