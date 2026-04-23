Luzia não foi a única a entrar na casa por decisão do público. Este ex-concorrente teve o mesmo segredo há 10 anos

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Uma curiosidade que muitos não sabem, mas nós desvendamos tudo aqui.

A entrada de Luzia na atual edição de Secret Story 10 gerou bastante curiosidade entre os fãs do formato. A concorrente, que entretanto já foi expulsa, entrou na casa com um segredo pouco comum: “32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story”.

Este detalhe resulta de uma votação realizada através da aplicação oficial do programa, dando ao público um papel direto na escolha de quem entra no jogo — uma estratégia que reforça a ligação entre os espectadores e o reality show.

Ainda assim, este tipo de segredo, apesar de ser difenciador, não é totalmente novo para quem acompanha o universo da “Casa dos Segredos”. É preciso recuar até 2016, à Casa dos Segredos 6, para encontrar um caso muito semelhante.

Nessa edição, Nuno Jesus entrou na casa com o segredo “33.200 pessoas permitiram a minha entrada na Casa”, também ele resultado de uma votação do público. Tal como aconteceu com Luzia, a sua entrada foi decidida pelos espetadores.

Ao longo das diferentes edições, o envolvimento dos espetadores tem sido uma peça-chave para o sucesso do programa, e casos como o de Luzia e Nuno Jesus provam que, mais do que simples observadores, os fãs têm tido um papel cada vez mais ativo dentro do jogo.

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No caso de Luzia, o facto de ter entrado com um segredo diretamente ligado ao público acabou por acrescentar uma camada extra de interesse à sua participação. Também Nuno Jesus, na sua altura, despertou atenção precisamente por esse elemento diferenciador, que o destacou logo desde o primeiro momento.

No fundo, estas duas histórias, separadas por quase uma década, mostram que a essência do Secret Story continua a apostar na surpresa e na inovação, mas sem esquecer fórmulas que já provaram resultar junto do público.

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