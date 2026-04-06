Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia foi uma das concorrentes expulsas na gala deste domingo do Secret Story 10 (a par de Norberto) e esta segunda-feira esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a comentar todas as polémicas que envolvem o seu percurso na casa e não só.

Luzia comentou também umas declarações de Ricky - marido de Liliana que foi o primeiro expulso desta edição - sobre a companheira, que a deixaram incrédula: «Não quero acreditar nisso, Cristina, porque eu ainda não explorei essa temática. Mas foi mesmo o Ricky que disse isso? Da Liliana?», disse.

«Ai nossa senhora meu Deus, não quero acreditar. Eu isso ainda não sei, que ainda não tive tempo para absorver, mas se calhar o Ricky não disse isso só cá para fora, pode ter dito às tais pessoas que acompanham os concorrentes no processo de casting e já se sabe o que se quer ver», acrescentou a ex-concorrente.

Em causa, recorde-se, estão declarações recentes de Ricky já fora da casa, à imprensa, onde ele admitiu ter existido um «deslize» na sua relação com Liliana. Segundo o ex-concorrente, tudo terá começado após descobrir mensagens da companheira com outro homem no telemóvel.

Apesar da gravidade da situação, Ricky fez questão de relativizar o sucedido, garantindo que nunca houve traição física e que o episódio foi ultrapassado pelo casal: «Não chegou a vias de facto. Foi um deslize sim, estivemos mal, falámos, está tudo bem», explicou.

Ainda assim, as palavras do ex-concorrente estão a gerar forte reação entre os fãs e antigos participantes do programa, sobretudo por levantarem dúvidas sobre o que realmente aconteceu fora das câmaras. A reação de Luzia evidencia precisamente isso.