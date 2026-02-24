Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

Luzia e Sara protagonizam um dos primeiros confrontos do Secret Story 10 no pós Especial com Cristina Ferreira. A postura rígida de Sara para com Ana e Eva durante o direto deu muito o que falar e Luzia foi junto à colega pronunciar-se. Sem piedade, Sara defendeu-se e o clima aqueceu.

«A estratégia mais segura era ser borboleta social e andar de um lado para o outro e isso tudo», começou por atirar Luzia a propósito da alegada prepotência de Sara durante a emissão em direito. Sem papas na língua, a concorrente respondeu: «Sabes porque é que estás balançada? Porque tu não conheces a Sara só por esta atitude, conheces a Sara também por ter boas conversas». A conversa continuou a fluir e Luzia acabou por admitir que todo o tempo que havia passado junto da colega foi "caótico". «As nossas interações não foram boas», explicou.

Luzia não poupou críticas à postura da colega e alegou que o seu ar emproado e armanço estava a transparecer para toda a gente, «Falas de forma muito fria (...) eu não me identifico.», findou. Sara aproveitou as palavras da colega para dizer que estava tudo bem com isso e que Luzia não era obrigada a gostar dela nem das suas atitudes. Despreocupada, Sara explicou à colega que "há dias e dia" e que talvez a relação entre as duas melhore daqui em diante.

Por fim, Luzia defende Ana e Eva, alegando que as colegas não falaram mal de Sara, apenas comentaram a situação que se havia passado entre Sara e Ariana na noite anterior. Sara explicou que deviam ter comentado isso com ela e Luzia mantém a premissa de também faz parte do jogo comentarem situações uns com os outros, sem a presença dos "protagonistas" do momento em si. Sara assume «Tens que ser mais coerente. É de uma incoerência gigante dizeres que a forma como eu falo te incomoda (...) a partir do momento em que eu ouço e vejo que estão a falar de mim, tenho o direito de reagir.», frisou Sara.