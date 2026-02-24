Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

Ao Minuto

Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10 - Big Brother
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10

Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite? - Big Brother
Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite?

Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo - Big Brother
Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo

Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros - Big Brother
Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros

A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados" - Big Brother
A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados"

Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes - Big Brother
Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes

Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés - Big Brother
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10 - Big Brother
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10 - Big Brother
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado» - Big Brother
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»

Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara - Big Brother
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara

Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada” - Big Brother
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”

Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal» - Big Brother
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»

O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...» - Big Brother
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»

As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro» - Big Brother
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»

Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz - Big Brother
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz

«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João - Big Brother
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João

O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio? - Big Brother
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?

A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela - Big Brother
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela

Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum» - Big Brother
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»

Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais» - Big Brother
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»

Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada» - Big Brother
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»

Luzia surpreende ao criticar João: «Ele é estranho» - Big Brother
Luzia surpreende ao criticar João: «Ele é estranho»

Comentários de Norberto agitam dinâmica no Secret Story 10: «Não vim aqui para perder tempo» - Big Brother
Comentários de Norberto agitam dinâmica no Secret Story 10: «Não vim aqui para perder tempo»

Discussão continua. Luzia reage a farpa de Sara: «Continua a mandar as dicas todas» - Big Brother
Discussão continua. Luzia reage a farpa de Sara: «Continua a mandar as dicas todas»

Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

  • Hoje às 16:11
Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social» - Big Brother

Luzia e Sara envolveram-se num confronto aceso, numa troca de críticas e acusações sobre a postura de Sara, Ana e Eva nas primeiras horas dentro da casa.

Luzia e Sara protagonizam um dos primeiros confrontos do Secret Story 10 no pós Especial com Cristina Ferreira. A postura rígida de Sara para com Ana e Eva durante o direto deu muito o que falar e Luzia foi junto à colega pronunciar-se. Sem piedade, Sara defendeu-se e o clima aqueceu. 

«A estratégia mais segura era ser borboleta social e andar de um lado para o outro e isso tudo», começou por atirar Luzia a propósito da alegada prepotência de Sara durante a emissão em direito. Sem papas na língua, a concorrente respondeu: «Sabes porque é que estás balançada? Porque tu não conheces a Sara só por esta atitude, conheces a Sara também por ter boas conversas». A conversa continuou a fluir e Luzia acabou por admitir que todo o tempo que havia passado junto da colega foi "caótico". «As nossas interações não foram boas», explicou. 

Luzia não poupou críticas à postura da colega e alegou que o seu ar emproado e armanço estava a transparecer para toda a gente, «Falas de forma muito fria (...) eu não me identifico.», findou. Sara aproveitou as palavras da colega para dizer que estava tudo bem com isso e que Luzia não era obrigada a gostar dela nem das suas atitudes. Despreocupada, Sara explicou à colega que "há dias e dia" e que talvez a relação entre as duas melhore daqui em diante. 

Por fim, Luzia defende Ana e Eva, alegando que as colegas não falaram mal de Sara, apenas comentaram a situação que se havia passado entre Sara e Ariana na noite anterior. Sara explicou que deviam ter comentado isso com ela e Luzia mantém a premissa de também faz parte do jogo comentarem situações uns com os outros, sem a presença dos "protagonistas" do momento em si. Sara assume «Tens que ser mais coerente. É de uma incoerência gigante dizeres que a forma como eu falo te incomoda (...) a partir do momento em que eu ouço e vejo que estão a falar de mim, tenho o direito de reagir.», frisou Sara.

