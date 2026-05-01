Alerta botão dos segredos! Esta concorrente tentou descobrir o segredo da semana

O icónico “botão dos segredos” voltou a fazer história na casa mais vigiada do país. No Especial desta sexta-feira do Secret Story - Desafio Final, o alarme mais desejado soou e todos os olhares se voltaram para quem decidiu arriscar.

Luzia carregou no botão, mas não desvendou o segredo da semana: “É o mago que assobia todas as manhãs". Em vez disso, a concorrente lançou uma outra teoria, que estava errada: «A minha casa tem um convidado musical (Nufla)».

O “botão dos segredos” é um dos elementos mais emblemáticos do universo de Secret Story, funcionando como o gatilho para momentos de tensão e reviravoltas inesperadas. Ao longo das várias edições, foram muitos os concorrentes que arriscaram — e falharam — ao tentar descobrir os mistérios dos colegas.

Esta falha em particular destaca-se pelas novas regras desta edição. Isto porque no Desafio Final, em vez de segredos individuais, existem “Segredos da Semana”. A missão é simples na teoria, mas complexa na prática: descobrir qual é o segredo escondido na casa. No entanto, há um elemento que vem baralhar o jogo.

Todas as semanas há um Cúmplice da Voz e nesta primeira foi Daniela Santo, que teve por isso acesso privilegiado ao segredo semanal, num papel duplo dentro da casa: proteger a informação a todo o custo e despistar os colegas para impedir que descobrissem a verdade, o que claramente fez com sucesso, tendo por isso uma vantagem especial.