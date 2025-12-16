Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha»

A mãe de Liliana surgiu em público pela primeira vez na gala do Secret Story deste domingo, dia 14 de dezembro. Depois de três meses em que não quis dar a cara, Lurdes quebrou o silêncio e falou sobre a estadia da filha na casa mais vigiada do País.

«Ela é que sabe o jogo que está a fazer, eu não decido nada (…) Eu gosto de ver o lado mais dinâmico da minha filha, mais alegre, mais divertida. Gostava de ver mais esse lado dela, não tão agressiva como ela está, não gosto muito…», admitiu Lurdes.

«No início, eu até olhava para a minha filha e dizia: ‘aquela não parece a minha filha’», relatou, descrevendo que Liliana tinha uma maneira de ser diferente antes de entrar na casa mais vigiada do País. «É mais sensível, amiga do amigo, até me surpreende muita coisa…»

Contudo, Lurdes destaca o protagonismo da filha no reality show. «Ela é a protagonista desde o dia em que entrou lá, embora que, na altura, ela fez um jogo que não vou dizer que foi bom, mas é muito falada».

Mãe de Liliana admite estar triste por Zé

Ao fim de três meses, a mãe de Liliana deu a cara pela primeira vez e esteve este domingo, dia 14 de dezembro, pela primeira vez na Gala do Secret Story. Após semanas que diz terem sido ‘muito complicadas’ por ter visto a filha terminar o noivado para ficar com outro homem, Lurdes quebrou o silêncio.

«Isto não tem sido muito fácil, pois não?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, é um bocado complicado», declarou Lurdes, acrescentando: «Ela está a jogar o jogo dela, não nos queremos meter em nada. Não imaginávamos nada disto, ela fez um jogo completamente diferente do que ia fazer».

Além disso, Lurdes relata o que sentiu por saber que a filha ia entrar com o namorado. Na altura, ficou mais descansada, mas não imaginava o que viria a acontecer depois.

«O Zé ia entrar com ela, estávamos mais descansados. Fiquei muito triste quando o vi ficar à porta (…) Quando ela sair vamos conversar, e vamos ter muito que conversar. Mas se ela estiver feliz, eu também estou».

Lurdes pretende agora falar com Liliana para tentar entender o que aconteceu.

No final, acabou por deixar uma mensagem impactante sobre a sua profissão: «Cristina, já agora, se me permitir: eu só queria dizer que os feirantes são um trabalhador digno e tenho muito orgulho em ser feirante e um bem haja para todos os feirantes».