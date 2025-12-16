Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha»

Ao Minuto

18:09
Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre» - Big Brother
09:50

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

18:08
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui» - Big Brother
02:10

Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

17:37
Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado - Big Brother
05:55

Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado

17:00
Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo» - Big Brother
16:48

Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»

16:29
«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica - Big Brother
13:12

«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica

15:31
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique» - Big Brother
05:27

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

14:23
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana - Big Brother
08:53

Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

14:13
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer - Big Brother
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

14:04
Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa? - Big Brother
02:21

Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa?

12:49
Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras - Big Brother
06:01

Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras

12:48
Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa» - Big Brother
09:27

Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa»

12:18
Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião - Big Brother
08:32

Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião

12:09
O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações - Big Brother
08:54

O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações

11:51
Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência - Big Brother
07:52

Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência

10:40
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles” - Big Brother
06:20

Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”

10:39
Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?” - Big Brother
06:20

Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?”

10:39
Inês ganha vantagem especial no calendário do advento e os concorrentes reagem: «Esquivar a tudo...» - Big Brother
02:14

Inês ganha vantagem especial no calendário do advento e os concorrentes reagem: «Esquivar a tudo...»

10:37
Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?” - Big Brother
06:20

Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?”

10:31
Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica" - Big Brother
05:33

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

10:30
Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha» - Big Brother

Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha»

10:24
Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar" - Big Brother
02:03

Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar"

10:23
Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo" - Big Brother
02:03

Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo"

10:18
Beijos e amassos! Pedro e Marisa começam a manhã em clima de romance - Big Brother
01:10

Beijos e amassos! Pedro e Marisa começam a manhã em clima de romance

08:47
Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio - Big Brother
01:37

Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio

02:20
Marisa e Pedro trocam carinhos nos lençóis: «Quero dormir agarradinha a ti» - Big Brother
01:12

Marisa e Pedro trocam carinhos nos lençóis: «Quero dormir agarradinha a ti»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:30
Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha» - Big Brother

Ninguém esperava. Mãe de Liliana dá opinião implacável: «Nem parece a minha filha»

A mãe de Liliana surgiu em público pela primeira vez na gala do Secret Story deste domingo, dia 14 de dezembro. Depois de três meses em que não quis dar a cara, Lurdes quebrou o silêncio e falou sobre a estadia da filha na casa mais vigiada do País.  

«Ela é que sabe o jogo que está a fazer, eu não decido nada (…) Eu gosto de ver o lado mais dinâmico da minha filha, mais alegre, mais divertida. Gostava de ver mais esse lado dela, não tão agressiva como ela está, não gosto muito…», admitiu Lurdes.

«No início, eu até olhava para a minha filha e dizia: ‘aquela não parece a minha filha’», relatou, descrevendo que Liliana tinha uma maneira de ser diferente antes de entrar na casa mais vigiada do País. «É mais sensível, amiga do amigo, até me surpreende muita coisa…»

Contudo, Lurdes destaca o protagonismo da filha no reality show. «Ela é a protagonista desde o dia em que entrou lá, embora que, na altura, ela fez um jogo que não vou dizer que foi bom, mas é muito falada».  

Mãe de Liliana admite estar triste por Zé 

Ao fim de três meses, a mãe de Liliana deu a cara pela primeira vez e esteve este domingo, dia 14 de dezembro, pela primeira vez na Gala do Secret Story. Após semanas que diz terem sido ‘muito complicadas’ por ter visto a filha terminar o noivado para ficar com outro homem, Lurdes quebrou o silêncio.

«Isto não tem sido muito fácil, pois não?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, é um bocado complicado», declarou Lurdes, acrescentando: «Ela está a jogar o jogo dela, não nos queremos meter em nada. Não imaginávamos nada disto, ela fez um jogo completamente diferente do que ia fazer».

Além disso, Lurdes relata o que sentiu por saber que a filha ia entrar com o namorado. Na altura, ficou mais descansada, mas não imaginava o que viria a acontecer depois.

«O Zé ia entrar com ela, estávamos mais descansados. Fiquei muito triste quando o vi ficar à porta (…) Quando ela sair vamos conversar, e vamos ter muito que conversar. Mas se ela estiver feliz, eu também estou».

Lurdes pretende agora falar com Liliana para tentar entender o que aconteceu.

No final, acabou por deixar uma mensagem impactante sobre a sua profissão: «Cristina, já agora, se me permitir: eu só queria dizer que os feirantes são um trabalhador digno e tenho muito orgulho em ser feirante e um bem haja para todos os feirantes».

  

Temas: Mãe da Liliana Lurdes Gala

Mais Vistos

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Hoje às 11:27
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

Hoje às 14:13
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

Hoje às 11:50
O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

26 ago, 12:28
Ver Mais

Notícias

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 28 min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 48 min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Há 1h e 58min
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Há 2h e 32min
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Há 3h e 17min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 28 min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 48 min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Há 1h e 58min
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Há 2h e 32min
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Há 3h e 17min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Há 38 min
Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Há 1h e 19min
Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Hoje às 12:46
Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Hoje às 11:04
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Hoje às 11:00
Ver Mais Outros Sites