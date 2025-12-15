Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

Ao fim de três meses, a mãe de Liliana deu a cara pela primeira vez e esteve este domingo, dia 14 de dezembro, pela primeira vez na Gala do Secret Story. Após semanas que diz terem sido ‘muito complicadas’ por ter visto a filha terminar o noivado para ficar com outro homem, Lurdes quebrou o silêncio.

«Isto não tem sido muito fácil, pois não?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, é um bocado complicado», declarou Lurdes, acrescentando: «Ela está a jogar o jogo dela, não nos queremos meter em nada. Não imaginávamos nada disto, ela fez um jogo completamente diferente do que ia fazer».

Além disso, Lurdes relata o que sentiu por saber que a filha ia entrar com o namorado. Na altura, ficou mais descansada, mas não imaginava o que viria a acontecer depois.

«O Zé ia entrar com ela, estávamos mais descansados. Fiquei muito triste quando o vi ficar à porta (…) Quando ela sair vamos conversar, e vamos ter muito que conversar. Mas se ela estiver feliz, eu também estou».

Lurdes pretende agora falar com Liliana para tentar entender o que aconteceu.

No final, acabou por deixar uma mensagem impactante sobre a sua profissão: «Cristina, já agora, se me permitir: eu só queria dizer que os feirantes são um trabalhador digno e tenho muito orgulho em ser feirante e um bem haja para todos os feirantes».