Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Mafalda Castro, 31 anos, apresentadora e influenciadora digital, surpreendeu os seguidores ao partilhar no TikTok uma verdadeira home tour, revelando os espaços mais especiais da sua casa. Com a naturalidade e simpatia que a caracterizam, a comunicadora levou os fãs a conhecer cada canto do lar que construiu com dedicação.

A entrada e a garrafeira: o grande desafio

O vídeo começa logo à entrada, mas é na garrafeira que Mafalda Castro confessa ter encontrado “o maior desafio desta casa”. O espaço, pensado ao detalhe, acabou por se tornar uma das áreas mais originais e funcionais da habitação.

A sala de estar: o coração da casa

De seguida, a apresentadora mostra a sala de estar, que descreve como o sítio “onde passam mais tempo em casa”. É neste espaço que Mafalda Castro e o companheiro Rui Simões relaxam e recebem amigos, reforçando a ideia de que esta é a zona mais vivida do lar.

A cozinha: um espaço de partilha

A cozinha não ficou de fora da tour. Também ela é um dos locais mais usados da casa e onde a apresentadora passa bons momentos do dia a dia, reforçando o ambiente acolhedor e prático que procurou ao decorar.

O closet dos sonhos

Um dos pontos altos da visita é o closet. Mafalda Castro revelou que a parte de que mais gosta é a ilha central, que torna o espaço “único” e com “muita arrumação”. Para a apresentadora, esta foi uma forma de aliar funcionalidade a estilo.

O quarto do casal: o refúgio

Por fim, a tour termina no quarto do casal, que Mafalda Castro apelida carinhosamente de “o descanso dos guerreiros”. Um espaço pensado para transmitir calma, conforto e intimidade, ideal para recuperar energias após os dias intensos de trabalho.

Com esta partilha, Mafalda Castro permitiu que os fãs conhecessem um lado mais íntimo da sua vida, mostrando que a sua casa reflete não só bom gosto, mas também a sua personalidade autêntica e descontraída.

O lado mais íntimo de Mafalda Castro

Manel é o primeiro filho de Mafalda Castro e Rui Simões, que estão juntos há cerca de quatro anos, depois de se terem conhecido nos bastidores do programa da TVI, Big Brother Famosos, em 2020. Nos últimos tempos, o casal tem vivido uma experiência plena de amor, onde todos os segundos são dedicados ao bebé.

Mafalda Castro, de 31 anos, uma das apresentadoras mais queridas da TVI, mantém uma relação com Rui Simões, e foi mãe a 20 de junho de 2024.

No passado mês de fevereiro, Mafalda Castro esteve à conversa com Merche Romero e Zé Lopes no programa Bom Dia Alegria, do canal V+ da TVI, e falou do início da sua relação com Rui Simões.

Apesar dos desafios desta nova fase, Mafalda Castro tem recebido um apoio incondicional do público e partilhado momentos genuínos da sua experiência enquanto mãe.

Com uma presença carismática e natural, a apresentadora consolidou-se como uma das figuras mais promissoras da televisão portuguesa, sendo também uma influenciadora de peso nas redes sociais.