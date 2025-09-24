“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Mafalda Castro, de 31 anos, apresentadora da TVI e influenciadora digital, decidiu mostrar um lado mais íntimo da sua vida pessoal. No TikTok, partilhou uma verdadeira home tour, revelando os espaços mais especiais da casa onde vive com Rui Simões e o filho, Manel.

Com a simpatia que a caracteriza, Mafalda Castro levou os seguidores a conhecer cada canto do lar, desde a entrada até ao quarto do casal, num registo autêntico e próximo.

A entrada e a garrafeira: o primeiro impacto

O vídeo começa logo na entrada, mas é a garrafeira que rouba atenções. Mafalda confessou que foi “o maior desafio desta casa”, mas o resultado surpreendeu pela originalidade e funcionalidade.

A sala de estar: o coração da casa

É neste espaço que Mafalda e Rui Simões passam mais tempo. A apresentadora descreve a sala como o lugar perfeito para relaxar e receber amigos, sublinhando que se tornou a zona mais vivida da casa.

A cozinha: onde nascem momentos de partilha

Outro ponto essencial da visita é a cozinha, um espaço acolhedor e prático, pensado para o dia a dia e para bons momentos em família.

O closet dos sonhos

Um dos locais mais comentados do vídeo é o closet. A ilha central foi destacada por Mafalda como a sua parte favorita, pela arrumação generosa e pelo estilo que acrescenta ao ambiente.

O quarto do casal: o “descanso dos guerreiros”

A tour termina no quarto do casal, pensado como um refúgio íntimo. Mafalda apelidou-o de “o descanso dos guerreiros”, sublinhando o conforto e a serenidade do espaço.

Veja em baixo o vídeo completo da tour pela casa de Mafalda Castro.

O vídeo despertou várias reações e comentários, tais como: "caso para dizer: uma casa de milhões", "Amei tudo o que vi", "Linda, e leve como tu querida um beijinho Muitas felicidades para os três", "Amei. Tu tens uma casa muito bonita!", entre outros comentários positivos.

No passado dia 10 de setembro, Mafalda Castro recorreu à sua página pessoal do Instagram para partilhar um vídeo onde revela tudo sobre o seu closet. Veja, em baixo, a publicação original.

O lado mais pessoal de Mafalda Castro

Mafalda Castro e Rui Simões, que estão juntos há quatro anos após se conhecerem nos bastidores do Big Brother Famosos (TVI), vivem agora uma fase muito especial com o nascimento do primeiro filho, Manel, em junho de 2024.

A apresentadora tem partilhado momentos genuínos da maternidade, sempre com a autenticidade e carisma que a tornaram uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa e também uma influenciadora de peso nas redes sociais.

No passado mês de fevereiro, Mafalda Castro esteve à conversa com Merche Romero e Zé Lopes no programa Bom Dia Alegria, do canal V+ da TVI, e falou do início da sua relação com Rui Simões.