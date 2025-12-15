Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Mafalda Castro partilhou pela primeira vez a sua cozinha e foi um detalhe em particular que deixou os seguidores de boca aberta: a torneira multifunções. A apresentadora publicou um vídeo no Instagram no final da tarde do passado domingo, dia 15 de dezembro, onde mostra ao pormenor, a sua cozinha de sonho.
A torneira roubou as atenções ao permitir ter água quente, água filtrada e até água com gás, tudo num único dispositivo e em segundos.
Além da torneira inovadora, Mafalda Castro revelou outros detalhes do espaço. A despensa aproveita não só as prateleiras interiores como também compartimentos extra na porta para facilitar a organização. A placa de última geração inclui um exaustor embutido que impede que os cheiros se dispersem pela casa.
A cozinha conta ainda com uma bancada central com bancos e uma prateleira decorativa. Num dos armários inferiores, a apresentadora instalou uma placa giratória para arrumar as panelas de forma prática. A surpresa final fica por conta da máquina de café, discretamente escondida dentro de um armário.
Veja agora o vídeo que mostra cada detalhe da cozinha de sonho: