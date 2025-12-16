Mafalda Diamond toma decisão drástica «Esta é a minha carta aberta...»

A ex-concorrente de reality shows fez uma publicação no Instagram que não deixou ninguém indiferente. «Esta é a minha carta aberta aos casinos ilegais», Mafalda Diamond partilhou a sua opinião sobre os casinos ilegais e reforçou que jamais aceitaria trabalhar com eles.

Em estilo de carta, a ex-concorrente do Big Brother 2022 disse sem nada a temer: «Queridos casinos ilegais, escrevo-vos esta carta, porque, de todas as coisas instáveis de Portugal, vocês são das mais consistentes. Recebo mensagens vossas quase todos os dias. Às vezes diretas, outras vezes mais criativas. Apresentam-se como 'agências', falam-me de uma 'marca' e só depois é que eu percebo que são vocês outra vez».

Nesta carta refletiva acrescentou ainda que poderia ter ganho um bom dinheiro caso tivesse aceite as várias propostas que lhe foram feitas, mas que, ainda assim, nunca hesitou em recusar. «Confesso: se eu tivesse aceitado até agora, provavelmente já teria feito muito dinheiro e, sim, isso às vezes dá que pensar. Até hoje, nunca sequer respondi, nunca aceitei nenhuma proposta, nunca uma story, nunca um 'é só desta vez'. Existe uma comunidade deste lado de pessoas que confiam em mim, que me acompanham e não tenho interesse em trocá-la por algo em que não acredito, mesmo quando às vezes bem embrulhado em alguns, bastantes, zeros.»

Para Malfada o compromisso para com os seguidores e para consigo própria é mais importante do que qualquer valor monetário. «Por isso, deixo isto claro: não há necessidade de continuarem a insistir, nem com mensagens diretas, nem com mensagens disfarçadas. Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita há muito tempo. Desde há três anos que a resposta é sempre a mesma e não vai mudar amanhã», frisa.