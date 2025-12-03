Sabia? Há uma história por trás do nome de Mafalda Diamond. E é surpreendente

Mafalda Diamond voltou a gerar curiosidade nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e do Dilema partilhou um vídeo no Instagram no qual revelou cinco factos sobre si, incluindo um esclarecimento muito pedido pelos seguidores: a origem do seu apelido.

Entre as curiosidades que partilhou, houve uma que chamou particularmente a atenção. «O meu apelido é mesmo Diamond. Há quem ache que é nome artístico, mas não é», contou a antiga participante do reality show da TVI, acabando com todas as dúvidas.

Mafalda explicou ainda a razão para ter um apelido tão pouco comum em Portugal. «O meu avô era escocês e é por isso que tenho este apelido», acrescentou.

A revelação deixou muitos fãs surpreendidos, já que, ao longo dos últimos anos, vários acreditavam que “Diamond” era apenas um nome artístico adotado pela ex-concorrente.

Veja o vídeo: