Mafalda Diamond diz ser vítima de preconceito e faz revelação inesperada em direto

Mafalda Diamond e o pai, David Diamond, marcaram presença no programa Dois às 10, da TVI, esta sexta-feira, 15 de maio, onde comentaram os mais recentes acontecimentos do Secret Story - Desafio Final e participaram num divertido jogo de perguntas pessoais.

Durante a dinâmica, os convidados tiveram de responder em ardósias a várias questões colocadas por Cláudio Ramos. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e do Dilema acabou por confessar, durante o jogo, que tem sentido dificuldades em arranjar emprego, abrindo o coração em direto sobre a realidade que tem vivido nos últimos meses: «Esse é um tema um bocado complicado para mim de falar».

«Tirei um curso numa das melhores faculdades do país, saí e já tinha um estágio e tudo, e não consegui arranjar trabalho. Com isto passou um ano», começou por explicar, expressando a sua frustração. «Entretanto, inscrevi-me no mestrado e entrei. Tive de optar por isso», acrescentou.

Mafalda confessou ainda acreditar que a exposição mediática conquistada através da televisão poderá estar a prejudicá-la profissionalmente. «Acho que há preconceito», afirmou.

A jovem reforçou depois a frustração que sente perante as sucessivas recusas: «É impossível! Eu chego às entrevistas e sou boa comunicadora, estou bem apresentada, não duvido da minha capacidade de trabalho, tinha um estágio, não tinha o currículo vazio. (...) Era muito difícil eu não ter arranjado trabalho durante um ano».

Veja o momento aqui: