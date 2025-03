O amor está no ar! Mafalda Diamond e Diogo Marcelino vivem romance num destino de sonho

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino estão a viver um intenso romance em Marrocos, longe dos olhares públicos, mas sem esconder a cumplicidade nas redes sociais.

A ex-concorrente do Big Brother partilhou no Instagram momentos especiais da viagem, com fotos e vídeos que mostram a alegria do casal a explorar o destino exótico.

O relacionamento entre Mafalda e Diogo começou no Dilema no verão de 2024, onde ambos se conheceram. Desde então, o casal tem partilhado vários momentos juntos, evidenciando a química e o carinho que os une.

Ambos são figuras conhecidas do público, ele pela sua participação no Casa dos Segredos e ela pelo seu percurso no Big Brother , e agora, juntos, mostram que o amor está definitivamente no ar.

