Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

Depois de uma história que começou muito antes das câmaras, parece que o romance poderá ter chegado ao fim.

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino voltaram a cruzar-se no reality show Dilema, da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha, e foi aí que assumiram publicamente aquilo que muitos já suspeitavam: os dois já se conheciam e tinham vivido um envolvimento durante umas férias no Algarve.

O reencontro no programa de verão acabou por reacender a chama e, depois da experiência intensa dentro da casa, decidiram apostar numa relação cá fora. Nos meses seguintes, partilharam viagens, momentos cúmplices e declarações discretas nas redes sociais. Tudo parecia correr bem.

Mas há sinais que estão a dar que falar…

Recentemente, os fãs mais atentos repararam que Mafalda e Diogo já não se seguem mutuamente no Instagram. Além disso, várias fotografias em conjunto desapareceram dos respetivos perfis. Mafalda ainda mantém alguns registos, mas outros deixaram de estar visíveis.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou qualquer rutura. Será apenas uma fase mais reservada? Ou o amor que nasceu (ou renasceu) no ‘Dilema’ chegou mesmo ao fim?

Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

O casal partilhou vários momentos das férias que passaram juntos, revelando episódios descontraídos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

A montagem reúne vários episódios vividos durante a viagem, quase todos protagonizados por Diogo Marcelino, enquanto Mafalda acrescenta legendas bem-dispostas que tornam a compilação ainda mais divertida. O vídeo rapidamente se destacou pela forma leve como retrata o dia a dia a dois.

Entre as situações que Mafalda decidiu destacar contam-se: “Partilha involuntária de comida”, “Roupa no chão”, “Pelo menos uma criança feliz”, “Fruta apanhada no meio do caminho”, “Figurinhas em público” e, para fechar, “Uma condução impecável do namorado que quer enjoar a namorada”.