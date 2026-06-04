Faz inveja a qualquer um! Ex-concorrente mostra as primeiras imagens da mansão de luxo que comprou

O vestido de Jéssica que está a fazer furor em todo o lado

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Jéssica Jeremias concretizou mais um sonho! A finalista do Secret Story 10 acaba de comprar a casa dos seus sonhos, ao lado do noivo, Wilson Manafá. E o imóvel é uma verdadeira mansão!

A novidade foi dada pela própria, através das redes sociais. Jéssica Jeremias partilhou um vídeo no Instagram onde mostra todos os recantos da casa nova, que fica em Portimão, e que está neste momento em obras para ficar tal e qual como o casal idealizou.

«Comprámos a casa dos nossos sonhos … agora só falta sobrevivermos às obras. 😂🏡 Bem-vindos ao primeiro episódio de “Passada com a Obra”! Vou mostrar-vos tudo, sem filtros: o caos, as decisões de última hora, os imprevistos e cada passo desta transformação. Se correr bem, temos uma casa de sonho. Se correr mal… pelo menos temos conteúdo. 🤣 Fiquem por aqui porque isto promete! 😋💖», escreveu, na legenda daquela partilha.