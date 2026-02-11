Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Manuel Cavaco não ficou indiferente aos estragos causados pelas tempestades que têm assolado Portugal. O ex-concorrente do Big Brother 2025 viajou até uma das zonas mais afetadas para prestar ajuda no terreno.

Através dos stories do Instagram, o jovem explicou o motivo da deslocação. Manuel Cavaco está a trabalhar com uma organização responsável por reparar os danos provocados pelas intempéries.

«Cheguei ontem a Ferreira do Zêzere. Fico cá até sexta com o @just.a.change, pronto para ajudar no que for preciso a apoiar quem perdeu tudo nestas tempestades.», começou por escrever.

O ex-concorrente alertou ainda os seguidores de que estará incontactável durante os próximos dias. A falta de cobertura de rede na zona impede que partilhe atualizações regulares.

«Não há rede em Ferreira do Zêzere, por isso não esperem um enorme feedback por estes lados tão cedo. Quando conseguir partilho tudo, de forma a perceberem como podem fazer parte e integrar este projeto!», concluiu.