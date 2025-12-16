Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

A nova herdade de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes, em Fronteira, no distrito de Portalegre, já acolhe cerca de 30 vacas irlandesas adquiridas pelo casal no final do verão.

Os animais encontram-se agora a adaptar-se ao espaço e a preparação tem sido feita ao detalhe. À margem da emissão especial da TVI “Há Festa no Hospital”, realizada na passada terça-feira, dia 9, no Hospital Dona Estefânia, o apresentador explicou que todo o processo foi cuidadosamente planeado. «Já andam à solta na nova herdade à espera de serem cobertas pelo touro, que é em janeiro. Tudo isto é pensado. Houve que as vacinar, desparasitar... Há toda uma logística. Mas está a correr muito bem», referiu.

Conhecido pelo sentido de humor, Manuel Luís Goucha aproveitou ainda para comentar os vídeos descontraídos que tem partilhado nas redes sociais, onde surge, por exemplo, a ler para as vacas. Entre risos, fez questão de sublinhar a divisão de tarefas: «Eu fico com a parte estética, só fotografo. O Rui é que trabalha ali no duro, assim como os nossos dois caseiros», rematou.