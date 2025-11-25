Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

Ao Minuto

16:17
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

15:57
Um momento de ternura: Pedro Jorge prepara um mimo para Marisa
02:12

Um momento de ternura: Pedro Jorge prepara um mimo para Marisa

15:00
Um verdadeiro 'Zoo' em casa! Leandro faz revelação da sua vida privada e deixa Marisa em choque
03:14

Um verdadeiro 'Zoo' em casa! Leandro faz revelação da sua vida privada e deixa Marisa em choque

14:32
Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»
03:34

Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»

14:18
«Isto mais parece um funeral»: Liliana comenta ambiente na casa e leva resposta hilariante de Pedro e Leandro
01:13

«Isto mais parece um funeral»: Liliana comenta ambiente na casa e leva resposta hilariante de Pedro e Leandro

13:15
Leandro critica Dylan e Bruno: «Deviam de estar preparados...»
01:40

Leandro critica Dylan e Bruno: «Deviam de estar preparados...»

13:10
«Será que vão mesmo embora?»: Ana e Marisa inquietas com a 'ameaça' de desistência de Dylan e Bruno
01:26

«Será que vão mesmo embora?»: Ana e Marisa inquietas com a 'ameaça' de desistência de Dylan e Bruno

13:02
Leandro comenta possível desistência de Dylan e Bruno: «Se querem ir, até logo ...»
03:34

Leandro comenta possível desistência de Dylan e Bruno: «Se querem ir, até logo ...»

12:59
Pedro revoltado com acusações: «Quando foi com o amigos dela, riu-se...»
06:30

Pedro revoltado com acusações: «Quando foi com o amigos dela, riu-se...»

12:35
Após ter escolhido Bruna e Dylan, Leandro é confrontado pelo seu grupo. E esta foi a justificação
03:06

Após ter escolhido Bruna e Dylan, Leandro é confrontado pelo seu grupo. E esta foi a justificação

12:12
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
01:03

«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

12:09
«És uma farsa! A partir do dia de hoje...»: Alta tensão e gritos reinam entre Bruna e Leandro
03:32

«És uma farsa! A partir do dia de hoje...»: Alta tensão e gritos reinam entre Bruna e Leandro

11:52
«Tens uma postura que te ridiculariza (...) Reduzes as pessoas a nada»: Bruna pega em Fábio para atacar Leandro
01:47

«Tens uma postura que te ridiculariza (...) Reduzes as pessoas a nada»: Bruna pega em Fábio para atacar Leandro

11:43
«Tu humilhas as pessoas (...) só te falta chamar-nos lixo»: Bruna sem filtros para Leandro
02:14

«Tu humilhas as pessoas (...) só te falta chamar-nos lixo»: Bruna sem filtros para Leandro

11:43
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

11:36
«Estás-te a pôr ao lado dela para... Ela é que inferioriza»: Bruna ataca Liliana através de Leandro
01:59

«Estás-te a pôr ao lado dela para... Ela é que inferioriza»: Bruna ataca Liliana através de Leandro

11:34
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
03:28

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

11:30
Existe hipótese de reconciliação? Alice Alves comenta o fim da relação com Carlos Afonso
04:16

Existe hipótese de reconciliação? Alice Alves comenta o fim da relação com Carlos Afonso

11:29
«Tu vendeste a alma ao diabo»: Bruna tenta pôr Leandro contra a Liliana?
03:23

«Tu vendeste a alma ao diabo»: Bruna tenta pôr Leandro contra a Liliana?

11:25
Alice Alves revela como a filha de três anos tem lidado com a separação dos pais
01:53

Alice Alves revela como a filha de três anos tem lidado com a separação dos pais

11:23
Alice Alves quebra o silêncio sobre o fim da relação: «Nós tentámos tudo»
05:52

Alice Alves quebra o silêncio sobre o fim da relação: «Nós tentámos tudo»

11:18
Alice Alves abre o coração depois da separação de Carlos Afonso: «Estava a pensar errado»
03:02

Alice Alves abre o coração depois da separação de Carlos Afonso: «Estava a pensar errado»

11:18
Alice Alves fala sobre os motivos que levaram à separação: «Chegámos à conclusão que…»
03:02

Alice Alves fala sobre os motivos que levaram à separação: «Chegámos à conclusão que…»

11:18
Leandro apanha todos de surpresa com escolha dupla para o pequeno-almoço
01:14

Leandro apanha todos de surpresa com escolha dupla para o pequeno-almoço

11:06
«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes
02:30

«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes

Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

  Secret Story
  • Há 1h e 35min
Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

Manuel Luís Goucha deu início à época festiva ao revelar, nas redes sociais, a sua decoração de Natal, dominada pelos tons vermelhos, numa partilha que rapidamente conquistou elogios dos seguidores.

Manuel Luís Goucha voltou a surpreender os seus seguidores ao partilhar, este domingo, um vídeo no Instagram onde mostra a sua decoração de Natal já concluída ou, pelo menos, quase. Conhecido pelo gosto apurado pelos detalhes, o apresentador exibiu a fachada da sua casa cuidadosamente decorada, num conjunto onde a cor vermelha assume o protagonismo.

«Esta manhã atirei-me à fachada e acho que terminei as decorações deste Natal. Mas comigo nunca se sabe. Tenha uma óptima semana”, escreveu Goucha na legenda da publicação, deixando no ar a possibilidade de ainda vir a acrescentar mais algum toque festivo.

A reação dos seguidores não tardou e, entre os comentários, sobressaem inúmeros elogios ao resultado final. «Está lindo está lindo», escreveu uma fã. «Lindo, como já nos habituou! Parabéns 😍», acrescentou outra. Também houve quem dirigisse palavras à dupla Goucha e Rui Oliveira: «Boa tarde Manel Luís e Rui. Amei. Como sempre com muito bom gosto.»

A publicação tornou-se rapidamente um dos conteúdos mais apreciados do apresentador nesta época festiva e reforça a ligação próxima que mantém com o público através das redes sociais.

Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Imagens chocantes! Irmã de Fábio sofre grave acidente de viação: «Pensei que seria o meu último dia»

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro
Depois do pedido de namoro de Fábio a Liliana, Zé ruma aos Açores com ex-concorrente: «Noite da mulher…»

Depois do pedido de namoro de Fábio a Liliana, Zé ruma aos Açores com ex-concorrente: «Noite da mulher…»

Há 24 min
Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Há 2h e 22min
Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Há 3h e 1min
As imagens do carro de luxo de ex-concorrente que está a deixar todos chocados

As imagens do carro de luxo de ex-concorrente que está a deixar todos chocados

Hoje às 12:15
Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Hoje às 11:01
Imagens chocantes! Irmã de Fábio sofre grave acidente de viação: «Pensei que seria o meu último dia»

Imagens chocantes! Irmã de Fábio sofre grave acidente de viação: «Pensei que seria o meu último dia»

Hoje às 10:42
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Hoje às 09:44
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Hoje às 11:43
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
03:28

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Hoje às 11:34
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
01:03

«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

Hoje às 12:12
«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes
02:30

«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes

Hoje às 11:06
Depois do pedido de namoro de Fábio a Liliana, Zé ruma aos Açores com ex-concorrente: «Noite da mulher…»

Depois do pedido de namoro de Fábio a Liliana, Zé ruma aos Açores com ex-concorrente: «Noite da mulher…»

Há 24 min
Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

Há 1h e 35min
Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Silêncio quebrado! As confissões inéditas de Alice Alves sobre a separação: «Tentámos tudo»

Há 2h e 22min
Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Há 3h e 1min
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Hoje às 11:43
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Ontem às 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Ontem às 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

Ontem às 00:16
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

23 nov, 22:43
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Ontem às 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Ontem às 00:29
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Ontem às 00:18
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

23 nov, 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Há 43 min
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Hoje às 10:24
Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Hoje às 10:06
Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Ontem às 21:16
"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

Ontem às 19:45
