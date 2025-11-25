Entre na casa de Manuel Luís Goucha e veja a surpreendente decoração de Natal

Manuel Luís Goucha voltou a surpreender os seus seguidores ao partilhar, este domingo, um vídeo no Instagram onde mostra a sua decoração de Natal já concluída ou, pelo menos, quase. Conhecido pelo gosto apurado pelos detalhes, o apresentador exibiu a fachada da sua casa cuidadosamente decorada, num conjunto onde a cor vermelha assume o protagonismo.

«Esta manhã atirei-me à fachada e acho que terminei as decorações deste Natal. Mas comigo nunca se sabe. Tenha uma óptima semana”, escreveu Goucha na legenda da publicação, deixando no ar a possibilidade de ainda vir a acrescentar mais algum toque festivo.

A reação dos seguidores não tardou e, entre os comentários, sobressaem inúmeros elogios ao resultado final. «Está lindo está lindo», escreveu uma fã. «Lindo, como já nos habituou! Parabéns 😍», acrescentou outra. Também houve quem dirigisse palavras à dupla Goucha e Rui Oliveira: «Boa tarde Manel Luís e Rui. Amei. Como sempre com muito bom gosto.»

A publicação tornou-se rapidamente um dos conteúdos mais apreciados do apresentador nesta época festiva e reforça a ligação próxima que mantém com o público através das redes sociais.