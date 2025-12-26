«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs

Ao Minuto

11:09
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes» - Big Brother
03:14

Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»

11:08
Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair» - Big Brother
02:03

Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair»

00:20
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos» - Big Brother
02:32

Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»

23:53
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota» - Big Brother
04:32

Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»

23:44
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém» - Big Brother
03:15

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

23:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela» - Big Brother
02:35

Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»

23:31
Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos - Big Brother
03:59

Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos

23:17
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula» - Big Brother
01:05

Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»

23:11
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades» - Big Brother
02:26

Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»

23:05
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa - Big Brother
01:43

Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa

23:03
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas» - Big Brother
01:21

Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»

23:02
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável - Big Brother
01:40

Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável

23:00
Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção - Big Brother
01:41

Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção

22:59
Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso - Big Brother
02:06

Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso

22:56
Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente - Big Brother
01:39

Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente

22:49
Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas - Big Brother
10:02

Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas

22:06
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe - Big Brother
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

22:04
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial - Big Brother
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

22:00
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente» - Big Brother
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

21:59
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família - Big Brother
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

21:56
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar” - Big Brother
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

21:52
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram» - Big Brother
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

21:49
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir - Big Brother
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

21:46
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre» - Big Brother
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

21:43
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas - Big Brother
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs

  • Secret Story
  • Há 24 min
«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs - Big Brother

Nascido a 25 de dezembro, Manuel Luís Goucha assinalou o seu aniversário com uma partilha especial nas redes sociais, recorrendo ao simbolismo do Menino Jesus numa brincadeira que conquistou os seguidores.

Manuel Luís Goucha nasceu a 25 de dezembro e, como já é habitual, assinalou o seu aniversário de forma simbólica e bem-humorada nas redes sociais, uma partilha que rapidamente conquistou os seguidores.

No próprio dia de Natal, o apresentador publicou uma imagem do Menino Jesus, acompanhada da frase «Nasceu o Menino», numa referência direta à data que partilha com uma das celebrações mais emblemáticas do calendário cristão. A publicação foi ainda acompanhada pela música Vi o Menino Jesus, interpretada por Amália Rodrigues, reforçando o tom emotivo e tradicional do momento.

A escolha não passou despercebida aos fãs, que rapidamente perceberam a intenção da partilha: uma brincadeira subtil e elegante com o facto de Goucha ter nascido precisamente no dia em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo.

Conhecido pelo seu sentido de humor refinado e pela forma inteligente como comunica com o público, Manuel Luís Goucha voltou a demonstrar a proximidade que mantém com os seguidores, recorrendo a um gesto simples, mas carregado de significado.

A publicação gerou inúmeras reações e mensagens de parabéns, com muitos internautas a destacarem a originalidade da partilha e a forma como o apresentador assinala uma data tão especial.

Temas: Manuel Luís Goucha

Fora da Casa

Sabia que Leandro arrasou Miguel Vicente na derrota contra Inês Morais? Revelado comentário viral

Sabia que Leandro arrasou Miguel Vicente na derrota contra Inês Morais? Revelado comentário viral

Há 46 min
Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Há 1h e 22min
Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Ontem às 23:20
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Ontem às 22:54
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Ontem às 21:44
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»
03:15

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

Ontem às 23:44
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

Ontem às 21:56
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»
02:32

Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»

Hoje às 00:20
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Ontem às 22:54
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável
01:40

Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável

Ontem às 23:02
Ver Mais

Notícias

«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs

«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs

Há 24 min
Sabia que Leandro arrasou Miguel Vicente na derrota contra Inês Morais? Revelado comentário viral

Sabia que Leandro arrasou Miguel Vicente na derrota contra Inês Morais? Revelado comentário viral

Há 46 min
Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Há 1h e 22min
Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Ontem às 23:20
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Ontem às 22:54
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Ontem às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Ontem às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Ontem às 19:05
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Ontem às 18:40
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Ontem às 18:34
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Ontem às 18:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Há 2h e 16min
Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Ontem às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Ontem às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

24 dez, 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

24 dez, 15:02
Ver Mais Outros Sites