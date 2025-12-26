«Nasceu o Menino»: a partilha de Manuel Luís Goucha no dia do aniversário que encantou os fãs

Manuel Luís Goucha nasceu a 25 de dezembro e, como já é habitual, assinalou o seu aniversário de forma simbólica e bem-humorada nas redes sociais, uma partilha que rapidamente conquistou os seguidores.

No próprio dia de Natal, o apresentador publicou uma imagem do Menino Jesus, acompanhada da frase «Nasceu o Menino», numa referência direta à data que partilha com uma das celebrações mais emblemáticas do calendário cristão. A publicação foi ainda acompanhada pela música Vi o Menino Jesus, interpretada por Amália Rodrigues, reforçando o tom emotivo e tradicional do momento.

A escolha não passou despercebida aos fãs, que rapidamente perceberam a intenção da partilha: uma brincadeira subtil e elegante com o facto de Goucha ter nascido precisamente no dia em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo.

Conhecido pelo seu sentido de humor refinado e pela forma inteligente como comunica com o público, Manuel Luís Goucha voltou a demonstrar a proximidade que mantém com os seguidores, recorrendo a um gesto simples, mas carregado de significado.

A publicação gerou inúmeras reações e mensagens de parabéns, com muitos internautas a destacarem a originalidade da partilha e a forma como o apresentador assinala uma data tão especial.