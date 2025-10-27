«Você está bem?». Manuel Luís Goucha sofre o maior susto de sempre em direto. E o vídeo viralizou

O programa 'Funtástico' deste domingo ficou marcado por um grande susto que apanhou não só o apresentador, Manuel Luís Goucha, como todos os presentes em estúdio.
Tudo aconteceu durante um dos muitos jogos, quando um animal - mais concretamente uma iguana - saltou da caixa onde se encontrava, deixando todos aos gritos, aflitos.
Nem Manuel Luís Goucha escapou ao susto, dando um pequeno salto quando percebeu o que estava a acontecer, entre muitas gargalhadas. A concorrente, que estava vendada, apercebeu-se da situação e perguntou: «Ó Manel, você está bem?».
Valeu o assistente de realização, Rúben, que salvou o momento e acabou por apanhar o animal, colocando-o de volta no seu sítio. No fim, Goucha brincou com a situação: «Já sei quais são as imagens que vão para a Internet hoje».
Veja o momento em cima.