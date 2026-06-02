Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

A polémica em torno do fim da relação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a dominar as redes sociais e os programas de comentário televisivo e até Manuel Luís Goucha comentou o tema.

Catarina Miranda decidiu colocar um ponto final na relação depois de ter visto mensagens que levantaram suspeitas de uma alegada traição e o tema rapidamente se transformou num dos mais comentados pelos fãs do reality show.

A repercussão foi de tal ordem que até Manuel Luís Goucha abordou o assunto durante o programa Funtástico. Numa intervenção que não passou despercebida, o apresentador deixou uma mensagem enigmática dirigida ao concorrente: «Ai, o exterior vai entrar dentro da casa. Ai Afonso, nem sonhas o que se está a passar».

Durante a mesma emissão, Manuel Luís Goucha aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a privacidade nas relações amorosas, numa observação que muitos associaram ao caso. «Não façam isso com os vossos namorados ou companheiros. Não vão aos telemóveis! Eu não vou, por exemplo, também não sei o código», afirmou.

A declaração abriu um novo debate entre os telespectadores, dividindo opiniões sobre os limites da privacidade e da confiança entre casais. Enquanto alguns elogiaram a posição do apresentador, outros consideraram que cada relação tem as suas próprias regras.

Para já, permanecem muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda. Certo é que o tema continua a alimentar discussões dentro e fora das redes sociais, mantendo os dois ex-namorados no centro da atualidade mediática.