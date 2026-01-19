O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

Manuel Luís Goucha já conta com 62 "domingos à tarde", no ecrã dos espectadores, como apresentador do Funtástico. Hoje, nas redes sociais, o apresentador da TVI fez uma publicação onde agradeceu ao público que o acompanha de perto no programa.

«Hoje apetece-me falar do público que se senta por seis horas nas bancadas do FUNTÁSTICO em cada Domingo e já lá vão 62.», começou por dizer. Manuel Luís Goucha destacou ainda a importância que cada um tem no programa, embora nem todos tenham a mesma função. Uns procuram ter um domingo diferente, nos bastidores de um estúdio de televisão, outros são parte da claque de algum concorrente, outros são apenas figurantes. Mas, segundo o apresentador, todos eles merecem um agradecimento especial. «Uns serão figurantes (poucos) , a maior parte são integrantes das mais diversas claques de apoio aos talentos que em cada programa “ lutam” por um lugar na final e vêm de todo o país, outros estarão ali porque quiseram passar um Domingo diferente e ver a televisão “por dentro” ( para tal basta inscreverem-se em funtastico@tvi.pt)», explicou.

O apresentador da TVI sublinhou também a energia constante que emanam ao logo de todo o programa, que, sem esse público maravilhoso, o programa não teria a projeção e o êxito que está a ter: «Todos eles merecem este escrito tal a energia que emprestam ao programa ao longo de uma longa tarde, sublinhando os mais diversos momentos com uma alegria inesgotável. São parte importante do sucesso deste programa e por isso lhes sou grato.», frisou.

Veja a publicação.