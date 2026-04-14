«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

Apesar do Secret Story 10 continuar a dar que falar dentro e fora da casa, há uma concorrente que parece ter conquistado um apoio de peso… e não é Eva, que também é bastante popular. Falamos de Ana, que tem vindo a destacar-se e que agora soma elogios de Manuel Luís Goucha.

Durante o programa Funtástico, o apresentador não escondeu a admiração pela concorrente, ainda que tenha feito questão de sublinhar o seu papel imparcial enquanto profissional: «Eu não posso manifestar opinião, não devo que sou apresentador de televisão, mas estou inclinado para a Ana».

A declaração não passou despercebida e foi reforçada com palavras ainda mais elogiosas: «É uma mulher de valor». Um reconhecimento que rapidamente gerou reações nas redes sociais, onde muitos espectadores concordam com a leitura de Goucha e destacam a postura de Ana ao longo do programa.

Com a reta final do programa a aproximar-se, o apoio público de uma figura tão influente poderá ter impacto na perceção dos espectadores. Certo é que Ana continua a afirmar-se como uma das concorrentes mais consistentes desta edição.

Resta agora saber se esta preferência se refletirá nos resultados finais — mas, para já, Ana já garantiu algo importante: o respeito e admiração de um dos rostos mais emblemáticos da televisão em Portugal.