A árvore de Natal perfeita? É a de Manuel Luís Goucha e ele mostra como se faz

Manuel Luís Goucha diz ‘adeus’ a um desafio e ‘olá’ a outro. Saiba tudo

Manuel Luís Goucha já nos habituou às suas decorações de Natal exuberantes, mas este ano superou todas as expectativas com um enorme pinheiro até ao teto, carregadinho de decorações vermelhas.

O apresentador recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo em que mostra a sua imponente árvore de Natal, com efeito neve, e decorada com enfeites vermelhos, bengalas, flores, chupa-chupas e bolas brilhantes. Destacam-se ainda duas ovelhas enormes e um veado branco.

«A pouco mais de um mês do Natal, aí está a árvore deste ano», escreveu na legenda do vídeo, em que Goucha mostra um passo a passo da montagem desta beldade que enche a sala.

A caixa de comentários encheu-se de rasgados elogios. «Que linda ❤️», «Lindíssima como sempre!!», «Um estrondo!!!💥 Todos os anos surpreende! 😍», «Linda!!!! As suas decorações de natal são sempre espetaculares!!! Parabéns pelo bom gosto», «Sublime como sempre ❤️», «Não sei se gosto ou se adoro 😁», «Isto é arte!», pode ler-se, na caixa de comentários.