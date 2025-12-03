Manuel Luís Goucha 'chocado' com segredo da mãe escondido há 32 anos: «Nunca me disse isto»

Manuel Luís Goucha partilhou, recentemente, mais uma descoberta que fez sobre a mãe. Através do Instagram, o apresentador partilhou com os seguidores uma carta que encontrou.

O comunicador começou por contar que esta carta se encontrava numa agenda usada pela mãe, para a sua contabilidade caseira. O que o apresentador não sabia era que a agenda tinha também outras funções. Manuel Luís Goucha encontrou também promessas que fazia aos Santos da sua devoção e por fim, o rascunho de uma carta surpreendente, que seria possivelmente para enviar a uma revista, escrito há 32 anos:

«Somos um grupo de amigas que gosta muito de ver os 'Momentos de Glória', porque gostamos muito do Goucha, é uma pessoa culta, tem uma bonita figura e uma postura fidalga. Tem talento e tudo o que faz, faz bem feito. Também gostamos muito do Herman, mas cada um no seu estilo. O Herman quando diz um palavrão, fica-lhe bem, tem graça o palavrão dito por ele. O Goucha, em tudo o que fala, fala bem. Não nos tirem o Goucha, nem o Herman», leu o apresentador.

«Mas o que é mais surpreendente nesta descoberta nesta agenda que me chegou recentemente às mãos é o facto de me escrever o que nunca me disse. A minha mãe nunca me disse que eu tinha jeito para apresentar programas de televisão» acabou por acrescentar Manuel Luís Goucha.