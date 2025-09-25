Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para lamentar a morte da conhecida atriz italo-francesa, Claudia Cardinale, aos 87 anos: «Claudia Cardinale. Morreu a bela de Tunes. Assim foi eleita em 1957. Um ano depois já era em Roma, essa “cascata de telhados rosa e ocre”».

«Habituada que estava a viver em África, no silêncio e na contemplação, muito estranhou o jeito inflamado dos italianos. “Tudo aquilo me parecia absurdo, como se tivesse aterrado na lua!”. A pouco e pouco foi espiando a sua nova cidade e sua gente», escreveu.

O apresentador continuou: «Vivia num pequeno apartamento com um grande terraço. Sentia a cidade a respirar a meus pés! À noite quando a modorra se apodera da cidade, ficava dali a observá-la horas a fio. Roma deslumbra e atordoa!”».

«Em Roma descobriu o cinema. Durante muito tempo recusou-se a fazê-lo, depois virou como que uma doença, pegou-se-lhe à pele, invadiu-lhe a alma. Com Fellini aprendeu a sonhar mas também é graças a Visconti, a Monicelli, a Comencini … que faz parte da história do cinema. Entrevistei- a, na TVI, há 32 anos. Hoje dizem as notícias que morreu! Como assim, se continuo a vê-la, sempre que queira, nas pantalhas?», rematou.