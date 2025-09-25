Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Ao Minuto

16:36
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...» - Big Brother
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

16:17
Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio» - Big Brother
02:49

Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»

16:00
Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...» - Big Brother
03:48

Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»

15:57
Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar» - Big Brother
01:07

Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»

15:54
Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa» - Big Brother
00:57

Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»

15:53
Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me» - Big Brother
02:38

Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»

15:46
Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...» - Big Brother
01:45

Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...»

15:42
Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto» - Big Brother
02:21

Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto»

15:36
Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...» - Big Brother
06:08

Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...»

15:36
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!» - Big Brother
01:47

Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»

15:35
«Posso estar a fazer comichão»: Pedro reage a mensagem anónima (muito) amarga - Big Brother
09:50

«Posso estar a fazer comichão»: Pedro reage a mensagem anónima (muito) amarga

15:17
Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram» - Big Brother

Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

15:15
Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?» - Big Brother
05:36

Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?»

15:08
Vera exalta-se com Dylan: «Agora vais-me ouvir! Estás a prejudicar-me!» - Big Brother
06:48

Vera exalta-se com Dylan: «Agora vais-me ouvir! Estás a prejudicar-me!»

15:03
«Vamos supor que eu gosto de mulheres...»: Vera continua a disparar contra Dylan - Big Brother
02:28

«Vamos supor que eu gosto de mulheres...»: Vera continua a disparar contra Dylan

15:01
Vera perde a cabeça com Dylan e dá-lhe raspanete: «Se não tenho vontade, não vou fazer» - Big Brother
05:01

Vera perde a cabeça com Dylan e dá-lhe raspanete: «Se não tenho vontade, não vou fazer»

14:56
Dylan com ciúmes de Vera... e Bruno: «É inevitável não ver os olhares» - Big Brother
05:10

Dylan com ciúmes de Vera... e Bruno: «É inevitável não ver os olhares»

14:52
«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera - Big Brother
01:58

«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera

14:43
Ana está interessada num homem da casa? As revelações surpreendentes: «Vai criar assunto» - Big Brother
04:12

Ana está interessada num homem da casa? As revelações surpreendentes: «Vai criar assunto»

14:22
Dylan desiste de Vera?: «Deixa de fazer sentido, não me puxa...» - Big Brother
01:38

Dylan desiste de Vera?: «Deixa de fazer sentido, não me puxa...»

14:19
Liliana lança farpa: «Se não sair a Carina, não sei o que estou aqui a fazer» - Big Brother
02:39

Liliana lança farpa: «Se não sair a Carina, não sei o que estou aqui a fazer»

14:10
«Quer aparecer à pala dele?»: Dylan dá 'estoiro' a Ana e defende Pedro Jorge - Big Brother
01:46

«Quer aparecer à pala dele?»: Dylan dá 'estoiro' a Ana e defende Pedro Jorge

13:03
Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem» - Big Brother
05:10

Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem»

12:54
Dylan desabafa: «A figura de otário, quem está a fazer sou eu» - Big Brother
02:24

Dylan desabafa: «A figura de otário, quem está a fazer sou eu»

12:35
Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros» - Big Brother
05:33

Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros»

Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

  • Secret Story
  • Há 3h e 52min
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?» - Big Brother

O apresentador lamentou a morte da atriz e fez uma sentida homenagem.

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para lamentar a morte da conhecida atriz italo-francesa, Claudia Cardinale, aos 87 anos: «Claudia Cardinale. Morreu a bela de Tunes. Assim foi eleita em 1957. Um ano depois já era em Roma, essa “cascata de telhados rosa e ocre”». 

«Habituada que estava a viver em África, no silêncio e na contemplação, muito estranhou o jeito inflamado dos italianos. “Tudo aquilo me parecia absurdo, como se tivesse aterrado na lua!”. A pouco e pouco foi espiando a sua nova cidade e sua gente», escreveu.

O apresentador continuou: «Vivia num pequeno apartamento com um grande terraço. Sentia a cidade a respirar a meus pés! À noite quando a modorra se apodera da cidade, ficava dali a observá-la horas a fio. Roma deslumbra e atordoa!”». 

«Em Roma descobriu o cinema. Durante muito tempo recusou-se a fazê-lo, depois virou como que uma doença, pegou-se-lhe à pele, invadiu-lhe a alma. Com Fellini aprendeu a sonhar mas também é graças a Visconti, a Monicelli, a Comencini … que faz parte da história do cinema. Entrevistei- a, na TVI, há 32 anos. Hoje dizem as notícias que morreu! Como assim, se continuo a vê-la, sempre que queira, nas pantalhas?», rematou. 

