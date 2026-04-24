E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

13:07
Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...» - Big Brother
01:29

Eva compara-se ao ex-noivo Zé: «A cena foi que estávamos aqui os dois com tudo a acontecer...»

12:58
Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida» - Big Brother
01:09

Abraçadas, Ana e Jéssica choram desalmadamente: «Levo-te para a vida»

12:45
No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único - Big Brother
02:12

No dia da Grande Final, música de Tiago volta a tocar na casa e concorrente emociona-se. Mas não é o único

12:34
Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!» - Big Brother
01:47

Liliana assume «receio» do que pode encontrar cá fora. E Eva tem reação impagável: «Nem vou dizer as palavras!»

12:25
Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa - Big Brother
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

12:16
Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...» - Big Brother
04:09

Jéssica arrepende-se de ter 'julgado' ex-concorrentes: «Daqui para a frente, quando ouvir essa frase...»

11:09
«Ganhava fácil, mas...»: Tiago recorda momento controverso em que 'perdeu' uma imunidade para Ana - Big Brother
01:18

«Ganhava fácil, mas...»: Tiago recorda momento controverso em que 'perdeu' uma imunidade para Ana

10:49
Em êxtase! Liliana e Eva 'erguem a taça' ao som do êxito dos Queen - Big Brother
04:03

Em êxtase! Liliana e Eva 'erguem a taça' ao som do êxito dos Queen

10:05
Indireta? Eva canta aos gritos logo de manhã: «Chora bebé! Hoje perdeste o meu coração» - Big Brother
02:54

Indireta? Eva canta aos gritos logo de manhã: «Chora bebé! Hoje perdeste o meu coração»

10:05
Último despertar da casa! Foi assim que os finalistas acordaram no dia da Grande Final - Big Brother
02:54

Último despertar da casa! Foi assim que os finalistas acordaram no dia da Grande Final

10:00
Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo - Big Brother

Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

01:20
Assobio sexy! Tiago rendido à sensualidade de Eva... e tem reação inédita ao vê-la desfilar - Big Brother
03:39

Assobio sexy! Tiago rendido à sensualidade de Eva... e tem reação inédita ao vê-la desfilar

01:15
Sara desaba em lágrimas por não ter recebido fotos da família: «Toda a gente recebeu... fiquei triste» - Big Brother
05:00

Sara desaba em lágrimas por não ter recebido fotos da família: «Toda a gente recebeu... fiquei triste»

01:10
Eva chora ao perceber a dimensão do 'triângulo amoroso' no exterior: «Explodiu tudo e toda a gente viu» - Big Brother
05:00

Eva chora ao perceber a dimensão do 'triângulo amoroso' no exterior: «Explodiu tudo e toda a gente viu»

01:06
Hilariante! Ana dá cambalhotas para Tiago ganhar dinheiro e o momento é de ir às lágrimas - Big Brother
04:03

Hilariante! Ana dá cambalhotas para Tiago ganhar dinheiro e o momento é de ir às lágrimas

00:56
Tentação testada ao limite! Finalistas desafiados a abrir mala mistério... e as consequências foram severas - Big Brother
03:26

Tentação testada ao limite! Finalistas desafiados a abrir mala mistério... e as consequências foram severas

00:29
Quem merecia estar na final? Clima azeda entre Liliana e Ana: «Querias apertá-lo para ele desistir!» - Big Brother
04:32

Quem merecia estar na final? Clima azeda entre Liliana e Ana: «Querias apertá-lo para ele desistir!»

00:15
A ferver. Ana e Liliana entram em confronto e Tiago vê-se obrigado a intervir: «Ela fez tudo!» - Big Brother
04:54

A ferver. Ana e Liliana entram em confronto e Tiago vê-se obrigado a intervir: «Ela fez tudo!»

00:06
Desfeita em lágrimas! Liliana emociona-se ao ver o momento em que entrou com Ricky no Secret Story - Big Brother
02:40

Desfeita em lágrimas! Liliana emociona-se ao ver o momento em que entrou com Ricky no Secret Story

00:01
Eva chocada ao ver declarações de Catarina sobre João na gala de estreia: «Ela inventou, foi só um fim de semana...» - Big Brother
04:44

Eva chocada ao ver declarações de Catarina sobre João na gala de estreia: «Ela inventou, foi só um fim de semana...»

23:50
De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia - Big Brother
02:32

De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia

23:40
Finalistas assistem à entrada de Eva e Diogo na casa. E a reação de Tiago não passa despercebida - Big Brother
07:13

Finalistas assistem à entrada de Eva e Diogo na casa. E a reação de Tiago não passa despercebida

23:23
Imperdível. Finalistas veem a gala de estreia e Tiago tem reação inesperada ao ver Bruna Gomes - Big Brother
01:36

Imperdível. Finalistas veem a gala de estreia e Tiago tem reação inesperada ao ver Bruna Gomes

22:25
Eva desaba em lágrimas com dedicatória da Voz: «A mulher que não desistiu» - Big Brother
05:31

Eva desaba em lágrimas com dedicatória da Voz: «A mulher que não desistiu»

22:22
Jéssica faz desabafo emotivo - Big Brother
04:45

Jéssica faz desabafo emotivo

Acompanhe ao minuto

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares - Big Brother

Manuel Luís Goucha revelou os nomes que gostaria de dar aos seus filhos, caso os tivesse tido.

Manuel Luís Goucha revelou aqueles que seriam os nomes dos seus filhos, caso os tivesse tido. A partilha inédita foi feita durante uma conversa intimista que  o apresentador da TVI teve com Luís Osório, no podcast 'Vencidos'.

«Para rapaz poderia ser Martim, é queque, eu sei. Rapariga adoraria que fosse, e é outro nome queque, Sancha», revelou Manuel Luís Goucha.

«Sancha é lindíssimo. É nome de princesa», acrescentou.

Manuel Luís Goucha recorda o pai num momento de partilha raro: «No dia em que morreu...»

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao partilhar um lado mais íntimo da sua vida numa conversa com Luís Osório, no podcast Vividos. O apresentador da TVI falou abertamente sobre a relação distante que teve com o pai - e as palavras não deixaram ninguém indiferente.

«No meu livro da vida, o meu pai é uma página em branco», começou por confessar, explicando que, apesar de ter convivido com ele, nunca existiu uma verdadeira ligação emocional.

Ainda assim, Goucha reconhece algumas influências paternas na sua forma de ser: «Tenho o gosto pela vida, o lado lúdico e o prazer de viajar, que vêm dele», contou, contrastando com características que associa à mãe, como o lado mais reservado.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Ao revisitar o passado, sobretudo enquanto escreve um livro, o apresentador admite um arrependimento silencioso: «Hoje tenho pena de não me ter sentado a conhecer melhor o meu pai», revelou, reconhecendo que nunca procurou aprofundar as suas raízes familiares, ligadas a Rio Maior.

A ausência de proximidade acabou por marcar toda a relação. «Não há uma ligação de afeto quando ela não é cultivada ao longo dos anos», explicou, sublinhando que nunca chegou a desenvolver um verdadeiro sentimento filial.

Mas foi ao recordar o momento da morte do pai que Goucha fez uma das confissões mais impactantes: «No dia em que o meu pai morreu, não senti nada», afirmou.

O apresentador contou que tinha uma viagem marcada para Paris nesse fim de semana e que, mesmo após receber a notícia, não sentiu necessidade de alterar os planos: «Não mexeu comigo», disse, esclarecendo que a falta de ligação emocional tornou aquele momento diferente do que seria expectável.

Hoje, admite que ficou uma curiosidade por esclarecer, mas sem espaço para saudade: «Não posso ter saudades de algo que não tive na vida, que foi um pai», concluiu.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

Apesar de o Secret Story 10 continuar a dar que falar dentro e fora da casa, há uma concorrente que parece ter conquistado um apoio de peso… e não é Eva, que também é bastante popular. Falamos de Ana, que tem vindo a destacar-se e que agora soma elogios de Manuel Luís Goucha.

Durante o programa Funtástico, o apresentador não escondeu a admiração pela concorrente, ainda que tenha feito questão de sublinhar o seu papel imparcial enquanto profissional: «Eu não posso manifestar opinião, não devo que sou apresentador de televisão, mas estou inclinado para a Ana». 

A declaração não passou despercebida e foi reforçada com palavras ainda mais elogiosas: «É uma mulher de valor». Um reconhecimento que rapidamente gerou reações nas redes sociais, onde muitos espectadores concordam com a leitura de Goucha e destacam a postura de Ana ao longo do programa.

Com a reta final do programa a aproximar-se, o apoio público de uma figura tão influente poderá ter impacto na perceção dos espectadores. Certo é que Ana continua a afirmar-se como uma das concorrentes mais consistentes desta edição.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Resta agora saber se esta preferência se refletirá nos resultados finais — mas, para já, Ana já garantiu algo importante: o respeito e admiração de um dos rostos mais emblemáticos da televisão em Portugal.

Relacionados

«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)
Temas: Manuel Luís Goucha Filhos

Fora da Casa

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Há 3h e 16min
Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Hoje às 10:00
De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

Hoje às 09:47
Afastado da noiva, ex-concorrente está prestes a alcançar uma conquista inédita

Afastado da noiva, ex-concorrente está prestes a alcançar uma conquista inédita

Ontem às 21:55
Diogo Maia aceita novo convite da TVI e prepara-se para falar sem filtros

Diogo Maia aceita novo convite da TVI e prepara-se para falar sem filtros

Ontem às 17:17
Comentadora 'arrasa' atitude de Diogo e Ariana fora da casa: «Que nojo»

Comentadora 'arrasa' atitude de Diogo e Ariana fora da casa: «Que nojo»

Ontem às 17:17
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

8 abr, 14:55
Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Ontem às 10:27
Música de Tiago é um fenómeno e já é um dos temas mais pesquisados do momento

Música de Tiago é um fenómeno e já é um dos temas mais pesquisados do momento

Ontem às 16:10
Margarida Menezes fundou o “Clube das Virgens”: Oito anos depois está muito diferente. Veja as fotos

Margarida Menezes fundou o “Clube das Virgens”: Oito anos depois está muito diferente. Veja as fotos

Ontem às 10:22
Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Hoje às 10:00
Ver Mais

Notícias

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

E se Manuel Luís Goucha fosse pai? Apresentador revela os nomes que daria aos seus filhos: e as escolhas são peculiares

Há 2h e 13min
Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Há 3h e 16min
Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

Hoje às 10:00
De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

Hoje às 09:47
Afastado da noiva, ex-concorrente está prestes a alcançar uma conquista inédita

Afastado da noiva, ex-concorrente está prestes a alcançar uma conquista inédita

Ontem às 21:55
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Ontem às 18:31
Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Ontem às 17:54
«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

20 abr, 18:45
Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

20 abr, 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão
02:27

Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão

20 abr, 17:53
Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana
01:44

Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana

20 abr, 17:44
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa
02:03

Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa

Há 1h e 55min
Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

Há 3h e 16min
De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

Hoje às 09:47
De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia
02:32

De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia

Ontem às 23:50
Luz verde para Tiago? Eva afirma que Diogo «passou a defunto» e o concorrente não perde oportunidade: «Olhas para mim...»

Luz verde para Tiago? Eva afirma que Diogo «passou a defunto» e o concorrente não perde oportunidade: «Olhas para mim...»

Ontem às 14:49
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

Há 1h e 36min
Francisco Monteiro partilha fotografia antiga: "Saudades infinitas"

Francisco Monteiro partilha fotografia antiga: "Saudades infinitas"

Hoje às 08:44
Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

22 abr, 16:25
Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

22 abr, 14:43
Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

22 abr, 12:48
Ver Mais Outros Sites