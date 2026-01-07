Manuel Luís Goucha sofre percalço nas gravações: Saiba o que aconteceu

Poucos meses após a estreia de "Intuição", Manuel Luís Goucha enfrentou um contratempo durante as gravações da segunda temporada. Na tarde de terça-feira, 6 de janeiro, o apresentador partilhou um vídeo no Instagram onde explica o sucedido.

As condições meteorológicas adversas obrigaram ao adiamento das gravações do programa, inicialmente previstas para Estremoz. A forte chuva impossibilitou a realização do trabalho no local escolhido.

«Era para termos começado a gravar a segunda temporada do INTUIÇÃO no passado sábado em Estremoz mas o tempo chuvoso não o permitiu. Começámos hoje em Lisboa e até encontrámos um amolador dos tempos atuais (@afia_faca). Agora é só continuar. Estremoz ficou para o próximo sábado e Évoramonte também e atenção Porto que desta também aí», escreveu Manuel Luís Goucha na legenda da publicação.