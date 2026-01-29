Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)

Manuel Luís Goucha está a desfrutar de férias na Lapónia e tem partilhado com os seguidores das redes sociais imagens dignas de um conto de fadas. O apresentador publicou vários registos da viagem, com destaque para uma experiência única num cenário coberto de neve.

Num vídeo onde surgem montanhas totalmente brancas, Manuel Luís Goucha aparece a descer de trenó puxado por cães. Na legenda da publicação, o comunicador explicou os detalhes desta experiência:

«O momento alto do dia foi o passeio de trenó puxado por cães, a maioria huskies. Os huskies são cães de dupla pelagem por isso suportam bem as temperaturas negativas, garantem-nos que para eles a ideal é a que hoje se fazia sentir e que eles gostam do que fazem ao longo da época da neve. A partir de Maio, que é quando a neve derrete, gozam o tempo ameno em liberdade até ao regresso da alva brancura. Mostram-se bem tratados, muito afáveis e divertidos.»

No mesmo registo, o apresentador revelou ainda as condições extremas que se faziam sentir, 25 graus negativos, mas garantiu estar confortável: «Eu estou bem assim».