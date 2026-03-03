Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
16:45
16:16
08:02

16:11
04:21

16:09
07:33

16:02
08:42

15:51
04:10

15:02
01:04

14:57
04:45

14:46
03:46

14:38
09:47

14:26
14:00
03:24

13:33
01:49

12:46
12:42
02:38

12:06
01:52

11:48
01:32

11:48
11:45
11:44
03:21

11:24
01:58

11:20
01:46

11:09
02:07

10:27
01:05

10:18
02:07

Acompanhe ao minuto

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis - Big Brother

O apresentador fez uma partilha inédita sobre a mãe e uns segredos que tem vindo a descobrir desde a sua morte.

Manuel Luís Goucha tem partilhado alguns segredos que tem vindo a descobrir da sua mãe, Maria de Lourdes, que morreu em agosto de 2024. Recentemente partilhou mais um, que encantou os fãs e seguidores,

Num vídeo publicado através da sua página de Instagram, o apresentador começou por referir: «Já sabe que, volta e meia, gosto de partilhar consigo coisas que vou descobrindo acerca da minha mãe. Eu continuo a descobrir coisas acerca da minha mãe e é muito divertido e muito apaixonante». 

«Aliás, eu tenho vivido o luto de forma muito tranquila, com muito amor e com muitos sorrisos, porque as coisas que eu vou descobrindo acerca da minha mãe me levam a isso», acrescentou, explicando depois que encontrou uma agenda onde a mãe fazia algumas anotações.

No meio dessas notas, Maria de Lourdes deixava também algumas promessas, que envolviam a família. Ou seja, se algo corresse como ela desejava para com os seus, ela prometia sacrificar-se de alguma forma, neste caso com o seu maior pecado: os doces. 

«As promessas da minha mãe tinham sempre a ver com um grande sacrifício para ela, que era deixar de comer doces. E é verdade, a minha mãe era muito gulosa», sublinhou Manuel Luís Goucha.

O apresentador do Funtástico acrescentou: «Tanto que a minha mãe, até ao último dos seus dias, até ao último dia do seu 101º ano de vida, ela comia diariamente uma sobremesa, diariamente. Mais, ela era louca por gelados, ela comia 3, 4, 5, 6 Cornettos se fosse preciso de uma só vez». 
Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)
Temas: Manuel Luís Goucha Mãe

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Há 30 min
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Há 1h e 23min
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Há 2h e 3min
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Hoje às 12:37
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Hoje às 11:09
«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Hoje às 11:03
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
02:07

Hoje às 10:18
03:46

Há 2h e 15min
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Hoje às 12:37
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Há 16 min
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Há 30 min
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Há 1h e 23min
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Há 2h e 3min
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação

Há 2h e 35min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

27 fev, 17:45
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Há 2h e 15min
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

27 fev, 19:44
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Há 1h e 14min
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Há 1h e 32min
Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Há 1h e 56min
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Hoje às 11:27
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Hoje às 11:27
