Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha tem partilhado alguns segredos que tem vindo a descobrir da sua mãe, Maria de Lourdes, que morreu em agosto de 2024. Recentemente partilhou mais um, que encantou os fãs e seguidores,

Num vídeo publicado através da sua página de Instagram, o apresentador começou por referir: «Já sabe que, volta e meia, gosto de partilhar consigo coisas que vou descobrindo acerca da minha mãe. Eu continuo a descobrir coisas acerca da minha mãe e é muito divertido e muito apaixonante».

«Aliás, eu tenho vivido o luto de forma muito tranquila, com muito amor e com muitos sorrisos, porque as coisas que eu vou descobrindo acerca da minha mãe me levam a isso», acrescentou, explicando depois que encontrou uma agenda onde a mãe fazia algumas anotações.

No meio dessas notas, Maria de Lourdes deixava também algumas promessas, que envolviam a família. Ou seja, se algo corresse como ela desejava para com os seus, ela prometia sacrificar-se de alguma forma, neste caso com o seu maior pecado: os doces.

«As promessas da minha mãe tinham sempre a ver com um grande sacrifício para ela, que era deixar de comer doces. E é verdade, a minha mãe era muito gulosa», sublinhou Manuel Luís Goucha.

O apresentador do Funtástico acrescentou: «Tanto que a minha mãe, até ao último dos seus dias, até ao último dia do seu 101º ano de vida, ela comia diariamente uma sobremesa, diariamente. Mais, ela era louca por gelados, ela comia 3, 4, 5, 6 Cornettos se fosse preciso de uma só vez».