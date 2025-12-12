“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

Ao Minuto

11:44
Leandro e Liliana aos gritos um com o outro «És mesmo baixo nível» - Big Brother
03:14

Leandro e Liliana aos gritos um com o outro «És mesmo baixo nível»

11:30
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha» - Big Brother
05:03

Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»

11:00
Marisa e Leandro cortam na casaca dos colegas «Em certas situações ela desceu ao nível deles» - Big Brother
02:27

Marisa e Leandro cortam na casaca dos colegas «Em certas situações ela desceu ao nível deles»

10:36
Leandro lança farpa a Liliana «Tu aqui não precisas de tomar um banho de água fria, lá fora é que vais levar uma banhada de água fria. » - Big Brother
01:01

Leandro lança farpa a Liliana «Tu aqui não precisas de tomar um banho de água fria, lá fora é que vais levar uma banhada de água fria. »

10:18
Liliana e Marisa dizem saber o segredo da Ana «Nunca pensei que fosse tão fácil» - Big Brother
01:17

Liliana e Marisa dizem saber o segredo da Ana «Nunca pensei que fosse tão fácil»

10:02
Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...» - Big Brother

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

23:45
«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana - Big Brother
02:22

«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana

23:37
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa - Big Brother
02:58

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

23:27
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar" - Big Brother
02:46

Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"

23:21
Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário - Big Brother
02:47

Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário

23:14
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação - Big Brother
02:15

Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação

23:09
Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana - Big Brother
02:23

Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana

23:00
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa - Big Brother
01:24

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

22:53
Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim» - Big Brother
05:06

Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»

22:42
Azedou. Pedro chateia-se com Marisa: «Incoerente» - Big Brother
03:08

Azedou. Pedro chateia-se com Marisa: «Incoerente»

22:38
Pedro questiona Marisa sobre a preocupação com Fábio - Big Brother
03:35

Pedro questiona Marisa sobre a preocupação com Fábio

22:33
Pedro apático e pensativo após Marisa falar que Ana tem interesse nele - Big Brother
00:48

Pedro apático e pensativo após Marisa falar que Ana tem interesse nele

22:21
Marisa é clara: «Vim para levar eu o cheque para casa» - Big Brother
02:47

Marisa é clara: «Vim para levar eu o cheque para casa»

22:20
«Saía hoje só para dar a vitória à Liliana». Afirmação de Fábio deixa todos em choque - Big Brother
05:45

«Saía hoje só para dar a vitória à Liliana». Afirmação de Fábio deixa todos em choque

22:06
Muito nervosa, Ana justifica-se: «Afinal, o que sente por Pedro?» - Big Brother
01:59

Muito nervosa, Ana justifica-se: «Afinal, o que sente por Pedro?»

22:04
«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos - Big Brother
06:12

«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos

21:53
Marisa afirma que Ana está interessada em Pedro e este fica de olhos arregalados - Big Brother
02:39

Marisa afirma que Ana está interessada em Pedro e este fica de olhos arregalados

21:51
Cristina Ferreira confronta Marisa e Pedro com as maiores discussões: «Têm noção do que já foi dito?» - Big Brother
01:59

Cristina Ferreira confronta Marisa e Pedro com as maiores discussões: «Têm noção do que já foi dito?»

21:49
Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação - Big Brother
06:11

Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação

21:15
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas - Big Brother
08:44

Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas

“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente - Big Brother

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de Glória de Matos e recorda, com emoção, momentos marcantes vividos ao lado da atriz. Veja o que o apresentador escreveu nas redes sociais.

O último dia do ano ficou marcado por uma despedida sentida no mundo artístico português. Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Glória de Matos, atriz de referência na televisão e no teatro, e cuja elegância, inteligência e entrega à arte deixaram marcas profundas em várias gerações.

Numa publicação carregada de memória e emoção, o apresentador recordou a primeira vez que ouviu falar do nome da atriz:

“A minha primeira memória é como espetador, ainda adolescente. Havia terminado o Zip-Zip, o programa que, em 1969, marcou a televisão portuguesa (…)”.

Manuel Luís Goucha descreve com detalhe o impacto daquele formato que, com Raul Solnado, Carlos Cruz e Fialho Gouveia, revolucionou a televisão nacional, e como, pouco depois, Glória de Matos surgiria no programa Curto Circuito, ao lado de Artur Agostinho e Laura Soveral. O apresentador confessa ter ficado impressionado, na altura, com o “perfeito inglês de Glória”, sem imaginar que a atriz trazia na bagagem formação na prestigiada Old Vic, em Londres.

“Fascínio ouvi-la falar do seu amor maior, Henrique Mendes”

Com o passar dos anos, Manuel Luís Goucha deixou de ser apenas o jovem telespetador e tornou-se colega de profissão. Dessas conversas, guarda um fascínio especial pela forma apaixonada com que Glória de Matos falava sobre o marido, Henrique Mendes, e sobre o seu amor pelo teatro.

“Era feroz quanto aos ‘tratos de polé’ que a nossa língua mátria sofria, nomeadamente na televisão”, relembra, sublinhando o respeito profundo que a atriz tinha pela palavra dita.

Entre confidências, gargalhadas e cumplicidades, uma expressão ficou eternizada entre ambos: “tefone pa cá!”, uma memória que Goucha revisita com carinho.

“Só posso sentir-me grato”

A despedida termina com um agradecimento sentido:

“Senhora de requinte e fina ironia, das que mais gostei de conhecer. Hoje, só posso sentir-me grato e feliz pelas vezes que a tive na minha vida.”

A morte de Glória de Matos deixa uma lacuna no panorama artístico português, mas também um legado de rigor, talento e elegância que permanece vivo na memória de quem a acompanhou ao longo das décadas.

Veja, agora, a publicação de Manuel Luís Goucha.

 

 

